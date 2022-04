Caso Yasmin: amigos da faculdade prestam homenagem à jovem durante festa de formatura

A jovem Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, que morreu durante um passeio de lancha pelos furos do rio Maguari, no dia 12 de dezembro do ano passado, foi homenageada pelos amigos, na noite deste sábado (9), durante a festa de formatura da turma de Medicina Veterinária da Unama, da qual ela fazia parte. A morte da influencer continua sendo investigada pela Polícia Civil, no ocorrido que ficou conhecido como Caso Yasmin.

Emocionados, os amigos relembraram da dedicação que Yasmin tinha pelo curso e o quanto esperava pelo momento da formatura. “Confesso que nunca imaginei que algo assim aconteceria. Perder você tão cedo, tão jovem, tão cheia de luz. A vida realmente é um sopro e extremamente frágil. Você partiu, mas continuará para sempre nas nossas memórias, pela amiga incrível e estudante dedicada que sempre demonstrou. Hoje, estamos celebrando a nossa formatura, um sonho que também era seu”, declarou a amiga Letícia.

“Com muita dor no coração, estamos mentalizando que você está num lugar melhor. Obrigada por tudo, Yasmin! Por onde você estiver, esteja sorrindo, como sempre vimos você”, continuou, ao mencionar também a mãe de Yasmin, Eliene Fontes. “Infelizmente, a tia Eliene não vai estar aqui. Então, o que conforta o coração dela são sempre esses momentos, essas homenagens”, finalizou Letícia.

Relembre o caso Yasmin

Yasmin Cavaleiro de Macêdo desapareceu na noite do dia 12 de dezembro do ano passado, durante um passeio de lancha pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 19 pessoas a bordo. A jovem teria sumido por volta de 22h30, em circunstâncias que ainda não foram alinhadas em virtude da divergência de informações prestadas pelas testemunhas convocadas a depor. A mãe da influenciadora, Eliene Fontes, declarou que há, pelo menos, três versões para o que teria acontecido naquela noite, segundo pessoas que estavam na lancha.

O corpo da estudante foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, 13 de dezembro, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade. A mãe da influenciadora declarou ter havido relatos de que Yasmin teria caído. Outro depoimento mencionou que a vítima teria usado a escada da embarcação para urinar e acabou sumindo. Uma terceira versão dá conta de que ela teria mergulhado no rio e desparecido.

Assista como foi a homenagem: