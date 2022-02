Caso Yasmin: 'Euler não viu o momento da queda', diz advogado de médico legista à Marinha

O médico legista Euler André Magalhães da Cunha disse nesta sexta-feira (4) que não viu a queda da lancha ligada à morte da influencer paraense Yasmin Macedo. Euler prestou três horas de depoimento, pela manhã, na sede da Capitania dos Portos da Marinha do Brasil, em Belém. Esta é a primeira vez que o médico comparece à Capitania dos Portos, depois que foram iniciadas as apurações sobre as circunstâncias da morte da influencer e universitária Yasmin Cavaleiro de Macêdo, de 21 anos, em dezembro passado. Yasmin e Euler Magalhães estavam entre os tripulantes da lancha que fazia um passeio, quando ocorreu a morte. A embarcação pertence a Lucas Magalhães de Souza.

"O doutor Euler ratificou o que já falou à Polícia Civil. Nossa vinda à Marinha tem a ver apenas com a apuração da queda na água. As cirscunstâncias e a causa da morte é com a Polícia Civil", detalhou o advogado Marcos Pina. "Euler não viu o momenrto da queda. Quem deu o alarde foi a amiga de Yasmin, Bárbara", disse ainda Pina. Euler foi ouvido até por volta das 12h30, após chegar por volta das 9h30 à sede da Marinha do Brasil, no bairro do Reduto.

Morte de Yasmin ainda é mistério



Yasmin Cavaleiro de Macêdo desapareceu na noite do dia 12 de dezembro, durante o passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 15 pessoas. A jovem teria sumido por volta de 22h30, em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas, em virtude da divergência de informações prestadas pelas testemunhas convocadas a depor. A mãe da influencer, Eliene Cristina Fontes, declarou que há, pelo menos, três versões do que teria acontecido naquela noite, segundo pessoas que estavam na lancha.

O advogado Marco Pina: depoimento faz parte da apuração da Marinha sobre o caso (Igor Mota / O Liberal)

Além das investigações da Polícia Civil, a Capitania dos Portos da marinha do Brasil também instaurou um inquérito administrativo para apurar as causas e responsabilidades pelo ocorrido. O depoimento de Euler foi confirmado pelo advogado de defesa dele, o criminalista Marco Pina. Não há detalhes sobre o que o legista irá declarar à Marinha.

O corpo da estudante e influencer Yasmin Cavaleiro de Macêdo foi encontrado às 12h40 de uma segunda-feira, dia 13 de dezembro, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular - e a aproximadamente 11 metros de profundidade.

A mãe da influencer declarou ter havido relatos de que Yasmin teria caído. Outro depoimento mencionou que a vítima teria usado a escada da embarcação para urinar e acabou sumindo. Uma terceira versão dá conta de que ela teria mergulhado no rio e desparecido. Durante depoimentos recentes prestados por passageiros, a polícia descobriu que tiros foram disparados na lancha.