Caso Yasmin: delegado detalha próximos passos da investigação

O delegado Cláudio Galeno, diretor da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, revelou que houve, ainda na manhã desta terça-feira (1), uma reunião com peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) para organizar a logística da reprodução simulada dos fatos que levaram à morte da influencer e universitária Yasmin Macêdo, que deve ser realizada nas próximas semanas. Ele também informou que ainda há alguns depoimentos para serem colhidos.

"Provavelmente o que vamos ter é o depoimento de testemunhas indiretas, que seriam pessoas que não estavam presentes no momento do desaparecimento da Yasmin, mas que por algum motivo sabem de sua rotina, de seu cotidiano, o que de alguma forma pode contribuir para nós traçarmos, mais do que nunca, o perfil da Yasmin", concluiu o delegado.

Delegado: há "testemunhas indiretas" que devem ser ouvidas (João Paulo Jussara/ O Liberal)

Relembre o caso

Yasmin Cavaleiro de Macêdo desapareceu na noite do dia 12 de dezembro, durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 15 pessoas. A jovem teria sumido por volta de 22h30, em circunstâncias que ainda não foram alinhadas em virtude da divergência de informações prestadas pelas testemunhas convocadas a depor. A mãe da influencer, Eliene Cristina Fontes, declarou que há, pelo menos, três versões do que teria acontecido naquela noite, segundo pessoas que estavam na lancha.

Lucas Magalhães, dono da lancha onde Yasmin estava, chega à Divisão de Homicídios (Thiago Gomes)

O corpo da estudante foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, dia 13 de dezembro, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade. A mãe da influencer declarou ter havido relatos de que Yasmin teria caído. Outro depoimento mencionou que a vítima teria usado a escada da embarcação para urinar e acabou sumindo. Uma terceira versão dá conta de que ela teria mergulhado no rio e desparecido. Durante depoimentos recentes prestados por passageiros, a polícia descobriu que tiros foram disparados na lancha.