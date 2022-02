Caso Yasmin: Reconstituição deve ocorrer ainda este mês, diz advogado

A morte da jovem Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, de 21 anos, continua sendo um mistério devido às inúmeras contradições encontradas nos depoimentos fornecidos pelas testemunhas e suspeitos envolvidos diretamente no caso. A reprodução simulada dos fatos deve ocorrer ainda este mês, segundo o advogado Marco Pina, que atua na defesa do médico legista Euler Cunha, e ajudará a esclarecer o que aconteceu com o passeio de lancha, na noite daquele dia 12 de dezembro passado.

Na última terça-feira (1), o delegado Cláudio Galeno, chefe da Divisão de Homicídios, informou que a Polícia Civil já esteve em reunião com a Polícia Científica do Pará (PCP) para tratar dos procedimentos de realização da reconstituição do caso.