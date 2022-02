Caso Yasmin: pai e primo do dono lancha prestam depoimento nesta quinta-feira

O pai e o primo do empresário Lucas Magalhães, dono da lancha onde estava a influenciadora digital e estudante de medicina veterinária Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, de 21 anos, devem prestar depoimento nesta quinta-feira (3), às 10h, na sede da Divisão de Homicídios, no bairro de São Brás.

Marco Antônio Souza, pai de Lucas, é administrador da Grand Marine Clube, local de onde a lancha envolvida na tragédia saiu na noite do dia 12 de dezembro de 2021. Já o primo, identificado apenas como Hugo, foi a primeira pessoa para quem Lucas ligou assim que se deu conta do desaparecimento de Yasmin. De acordo com o delegado Cláudio Galeno, que preside as investigações, essas são as testemunhas indiretas do caso.

A reportagem ainda não conseguiu contato com a defesa dos depoentes desta quinta-feira.

Relembre o caso

A jovem Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo desapareceu na noite do dia 12 de dezembro, durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 18 pessoas. A jovem teria sumido por volta de 22h30, em circunstâncias que ainda não foram alinhadas em virtude da divergência de informações prestadas pelas testemunhas e suspeitos convocados a depor. A mãe da influenciadora, Eliene Cristina Fontes, declarou que há, pelo menos, três versões do que teria acontecido naquela noite, segundo pessoas que estavam na lancha.

O corpo da estudante foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, dia 13 de dezembro, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade. Eliene declarou ter havido relatos de que Yasmin teria caído. Outro depoimento mencionou que a vítima teria usado a escada da embarcação para urinar e acabou sumindo. Uma terceira versão dá conta de que ela teria mergulhado no rio e desparecido. Durante depoimentos recentes prestados por passageiros, a polícia descobriu que tiros foram disparados na lancha.