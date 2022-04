Caso Yasmin: reconstituição da morte da influencer será nos dias 12 e 13 de abril

Representantes da Polícia Civil, Polícia Científica do Pará (PCP) e os advogados dos envolvidos no caso da morte da influenciadora digital e estudante de Medicina Veterinária, Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, definiram, na tarde desta sexta-feira (1º), que a reconstituição do caso será feita nos dias 12 e 13 de abril. Uma reunião foi convocada, na sede da Divisão de Homicídios, no bairro de São Brás, em Belém, para tratar dos detalhes da reprodução simulada do passeio de lancha que terminou com a morte da jovem, no dia 12 de dezembro do ano passado.

Durante a reunião, os advogados das testemunhas e suspeitos foram informados sobre a dinâmica do processo. A reprodução simulada deverá ocorrer em duas noites e os participantes do passeio de lancha serão divididos em dois grupos diferentes. Essa é uma forma de evitar que a cena da reconstituição seja alterada.