Amigos e familiares de Yasmin pedem justiça; jovem morreu durante passeio de lancha

Familiares e amigos da jovem Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, morta durante um passeio de lancha em dezembro do ano passado, realizam na manhã deste domingo (20), uma manifestação pedindo justiça e celeridade na resolução do caso envolvendo a influenciadora digital.

Manifestantes vão seguir pela Presidente Vargas (Filipe Bispo / O Liberal) Manifestantes vão seguir pela Presidente Vargas (Filipe Bispo / O Liberal)

A concentração do ato organizado pelo movimento #JustiçaPorYas acontece na escadinha do cais do porto, na Estação das Docas, e seguirá pela avenida Presidente Vargas até a Praça da República.

VEJA MAIS