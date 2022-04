Caso Yasmin: contradições podem surgir após perícia em celular, diz mãe da influencer

Na véspera da reconstituição dos fatos que levaram à morte da influenciadora digital e universitária Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, a mãe dela, Eliene Fontes, disse nesta segunda-feira (11) que o celular da filha já está em posse da Polícia Civil do Pará (PCPA) e deve conter provas de que algumas das testemunhas e suspeitos do caso estariam mentindo. Ela afirma que o aparelho já foi periciado e que as autoridades já sabem de novas informações.

"Já deve ter aparecido alguma verdade, porque o celular da Yasmin estava para São Paulo e já está com a polícia, então já foi periciado. O celular dela tem muita coisa, tem muita conversa desmentindo. Como quando ele [Lucas Guimarães, dono da lancha] fala que não tinha grupo do Whatsapp com ela, que não conversava com ela, que ele não ia em casa. Então a polícia já deve estar sabendo de muita coisa", acredita Eliene Fontes.

A reprodução simulada dos fatos que levaram à morte de Yasmin deve começar logo nas primeiras horas da manhã, por volta das 6h, e ser concluída em dois dias. A marina escolhida como cenário não foi a mesma onde o caso aconteceu, mas sim uma outra, no bairro do Curuçambá. O trabalho de reconstituição estava previsto para ser realizado no mês de janeiro, mas a Polícia Científica do Pará (PCP) postergou o prazo por mais de dois meses, o que motivou um protesto dos familiares e amigos da jovem pedindo celeridade na resolução do caso, no dia 20 de março.

Relembre o caso

Yasmin Cavaleiro de Macêdo desapareceu na noite do dia 12 de dezembro, durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 15 pessoas. A jovem teria sumido por volta de 22h30, em circunstâncias que ainda não foram alinhadas em virtude da divergência de informações prestadas pelas testemunhas convocadas a depor. A mãe da influencer, Eliene Cristina Fontes, declarou que há, pelo menos, três versões do que teria acontecido naquela noite, segundo pessoas que estavam na lancha.

O corpo da estudante foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, 13 de dezembro, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade. A mãe da influencer declarou ter havido relatos de que Yasmin teria caído. Outro depoimento mencionou que a vítima teria usado a escada da embarcação para urinar e acabou sumindo. Uma terceira versão dá conta de que ela teria mergulhado no rio e desparecido. Durante depoimentos recentes prestados por passageiros, a polícia descobriu que tiros foram disparados na embarcação.