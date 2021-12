Amiga que estava em lancha com influencer bloqueia a mãe da vítima: 'Ela frequentava a minha casa'

Eliene Fontes, mãe da jovem Yasmin Cavaleiro de Macedo, que morreu em circunstâncias ainda não esclarecidas em um passeio de lancha, afirmou que a família já entregou o aparelho celular da jovem para a Polícia Civil, e que a perícia no dispositivo deve ajudar nas investigações do caso.

A mãe de Yasmim, que é professora, estava na sede da Divisão de Homicídios. O depoimento dela deve ser colhido no começo da tarde desta quarta-feira (15). No final da manhã, o pai e a madrasta estavam conversando com o delegado, registrando o seu depoimento oficial.

VEJA MAIS

Segundo a mãe, como o aparelho da jovem era protegido por senha, a polícia deve desbloqueá-lo de outro modo para ter acesso às informações. “Entregamos o celular na tarde de ontem”, disse Eliene, usando um colar com o nome da filha na frente da delegacia.

Eliene Fontes, mãe da influencer morta em passeio de lancha (Ivan Duarte/O Liberal)

A mulher ainda reclamou da falta de pronunciamento das pessoas que estavam com Yasmin no dia que ela morreu. “Tem uma moça que frequentava a minha casa que sumiu. Ela me bloqueou”, lamenta a mãe da vítima.