Clima: terceiro final de semana de julho tem sol e maré alta em praias do Pará

Para o terceiro final de semana das férias de julho, a Região Metropolitana de Belém, além de toda a faixa norte do Estado — que compreende desde o nordeste do Pará, litoral, ilha do Marajó e até o Baixo Amazonas — tem previsão de clima ensolarado, além de muito calor durante o sábado (16) e o domingo (17), conforme aponta a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Ainda na faixa norte, podem ser registradas temperaturas de até 34ºC. No final da tarde e início da noite, as chuvas podem ocorrer, principalmente, em forma de pancadas de chuva, com intensidades leves a moderadas. Em alguns casos, podem vir também acompanhadas de trovoadas isoladas.

Para os próximos dias, a Semas ainda alerta que, nas regiões do sudoeste, sul e sudeste do Pará, haverá manutenção do padrão seco, quente e com pouca ou nenhuma previsão de chuva até final de julho. A população precisa ficar atenta à hidratação devido à baixa umidade.

Clima em Belém

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Belém, o sábado será marcado por muitas nuvens durante todo o dia. Durante a tarde, há possibilidades de pancadas de chuva isoladas e, à noite, possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura mínima será de 24º, enquanto a máxima poderá atingir 34º. Já a umidade do ar pode variar de 55% (mínima) a 95% (máxima).

Para o domingo, a meteorologia prevê a predominância de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já as temperaturas mínima e máxima serão 24º e 34º, respectivamente. A umidade máxima e mínima se mantém a mesma do dia anterior, conforme dados do Inmet.

Níveis dos mares nos balneários

Durante o sábado, em Mosqueiro, distrito de Belém, o pico da maré será registrado às 0h49, atingindo 3,5 metros. No mesmo dia, a outra preamar será de 3,8 metros às 12h51. Já no domingo, o nível atinge 3,5 metros às 01h36 e 3,7 metros às 13h39.

Em Salinas, os veranistas devem ficar atentos aos níveis máximos que serão atingidos no sábado, às 9h28, com 5,2 metros e, às 21h56, 5 metros. No domingo, o alerta é para às 10h08, quando a maré atingirá 5,1 metros e às 22;36, registrando 4,8 metros.

Para quem busca a praia do Caripi, em Barcarena, no sábado a maré mais alta será no horário de 1h47, chegando a 3 metros, além de 3,2 metros, registrado às 13:46. O domingo será marcado por maré alta de 3 metros às 2:40 e, às 14h36, preamar de 3,2 metros.

