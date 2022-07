Vai pegar a estrada? Veja 8 dicas para economizar combustível na viagem de férias

A chegada do veraneio de julho leva muitas pessoas aos balneários paraenses, mas quem tem carro próprio pode sofrer com os altos preços dos combustíveis. Mesmo com a redução no valor da gasolina e do etanol após a mudança na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o consumidor que for sair da cidade rumo às praias precisa adotar algumas estratégias se quiser economizar nas bombas.

O principal fator de influência é a manutenção correta dos sistemas do carro, segundo o engenheiro mecânico Felipe Ferry, pois, se tudo funciona bem, o consumo tende a ser menor como consequência disso. Ele diz que a manutenção sempre ajuda a otimizar o consumo de combustível, até porque o projeto de um veículo é complexo e envolve muitos sistemas auxiliares, e eles todos acarretam em uma parcela de consumo de combustível, que é menor conforme seu bom funcionamento. Então, as revisões em dia ajudam a economizar na hora de abastecer.

Em uma oficina de Belém, dois funcionários concordam. O chefe de oficina, Miguel Nogueira de Almeida, ressalta que é preciso verificar o veículo, fazer revisão, limpeza de bico, troca de cabo e vela conforme a quilometragem e necessidade, regulagem eletrônica e calibragem de pneu. Ele diz que existe ainda um produto aditivo que ajuda a melhorar o combustível e o desempenho do carro, criando uma película protetora.

Mecânico de automóveis, Alisson Cruz diz que é muito melhor ter a manutenção em dia, de forma preventiva, que antecipa o problema, do que maneira corretiva, quando o problema já está instalado, o que encarece o serviço. “Muitas vezes os motoristas veem que tem algo errado, mas vão prolongando até não dar mais para andar e o prejuízo é maior. Por exemplo, o problema de suspensão, se prolongado, prejudica o amortecedor, e aí quando for trocar tem que trocar tudo. Adulterar a suspensão do carro também influencia – às vezes o carro vem com aro 14 e o cliente coloca aro 17, tudo isso aumenta consumo. Quando vai sair com o carro, utiliza força maior de tração, isso acarreta em uma injeção maior de combustível dentro da câmara de combustão”, explica.

Abastecimento

Antes de viajar, o motorista também precisa procurar um posto de combustível confiável, já que a escolha do produto influencia. “A nossa região é de clima tropical, o que não favorece quem opta por abastecer com álcool, uma vez que esse combustível tem por característica a rápida vaporização, ou seja, ‘vai embora’ mais rápido se comparado com a gasolina. O rendimento do álcool é de, em média, 70% da gasolina comum, o que significa um maior volume de combustível consumido para a mesma distância percorrida. Sem dúvidas, escolher um posto confiável pode garantir maior durabilidade. Os combustíveis adulterados tendem a apresentar rendimento muito inferior aos de procedência confiável”, avalia Felipe.

Além de abastecer no lugar certo, os motoristas precisam fazer isso da forma correta. Manter o tanque do carro sempre acima da metade é a forma que alguns motoristas encontram de economizar, e o engenheiro mecânico concorda que este é um argumento válido. Se tratando de combustíveis voláteis, como a gasolina, o líquido tende a naturalmente virar vapor e ocupar todo o espaço que é fornecido, segundo ele. Logo, quanto mais ar no tanque, mais espaço para que o combustível vaporize dentro dele.

Método

Outro fator que contribui é a forma de dirigir - alguns motoristas têm o pé mais “pesado” do que outros, o que tende a gastar mais combustível, diz o profissional. “O acelerador é o que libera o combustível para o motor. Se você é daqueles que pisam fundo, não espere ter um baixo consumo ou economizar”, afirma. A velocidade mais indicada, de acordo com o engenheiro, varia de acordo com o veículo – o ideal é que não seja preciso mudar de marcha tantas vezes e que se mantenha constância no acelerador para reduzir o consumo. Ao invés de pisar e aliviar o acelerador constantemente, o motorista deve encontrar a velocidade segura que permita que o acelerador passe o máximo de tempo possível na mesma posição, o que varia de carro para carro.

Um fator que influencia muito também é o peso que o veículo transporta na viagem. Se o motorista viaja com muito peso, o consumo de combustível aumenta em função disso, uma vez que o motor trabalha mais para vencer a inércia. O consumo depende ainda da capacidade e potência do motor, que variam de acordo com veículo e montadora, explica Ferry, em linhas gerais.

Mitos

Apesar de ser uma estratégia adotada por muitos, nem sempre optar pelas janelas abertas em vez de usar o ar condicionado pode ser a melhor forma de economizar. Na prática, isso varia de veículo para veículo, mas, no geral, com o aumento da velocidade, o ar oferece maior resistência, o que acaba por frear o carro de certa forma. “Alguns estudos práticos mostram que janelas abertas a uma velocidade maior, como ocorre nas estradas, podem contribuir para esse efeito de frenagem pela resistência do ar”, explica Felipe.

Outro mito é deixar o carro no “ponto morto”, ou seja, sem marcha engatada, sempre que possível como forma de economizar combustível. Segundo o profissional, na verdade, isso atrapalha, pois, no momento em que o carro se encontra em ponto morto, o consumo pode até ser menor, mas logo em seguida é necessário pisar novamente no acelerador para vencer a inércia, gastando mais combustível do que se apenas mantivesse o curso com a aceleração constante.

Motoristas adotas medidas de economia

O taxista Isaac Nunes, de 44 anos, está entre milhares de motoristas que tentam economizar ao máximo com combustível. Ele conta que toma todas as medidas possíveis, afinal, o preço da gasolina ainda está muito alto para gastar desenfreado. Na opinião do trabalhador, que tem experiência trabalhando dentro da cidade e em estradas, a revisão é fundamental para quem vai viajar e busca uma economia maior de combustível.

Outra estratégia adotada por ele é sempre abastecer com um bom combustível em um posto de confiança. “A escolha do combustível é essencial. Como eu sou um profissional do volante, procuro colocar gasolina aditivada em postos da minha confiança, e eu garanto que o carro percorre mais quilômetros com um litro na estrada e mantém o motor bom e os bicos limpos”, afirma. Isaac também segue a dica do ar condicionado, não optando pelos vidros abertos para ter um menor consumo de combustível.

“Sempre calibre os pneus antes de viajar, faça alinhamento e balanceamento do carro e troque pneus carecas por novos. Carregue só o necessário, pois quanto mais pesado o carro maior o consumo. Siga a lei da aerodinâmica e evite tudo que vá contra o vento, como carretinha, bagageiro no teto e andar em alta velocidade com os vidros abertos. Não pise muito fundo no acelerador, e freie devagar”, indica o motorista.

O funcionário público Lucas Lobato, de 32 anos, também tenta economizar com combustível, já que esse gasto é um dos principais componentes do orçamento de quem possui um automóvel. "Medidas como evitar acelerar em excesso ou acelerar e frear bruscamente, efetuar a troca de marchas na hora certa, calibrar os pneus periodicamente e realizar o alinhamento e balanceamento, bem como a manutenção preventiva do veículo, comprovadamente geram economia de combustível", afirma. Segundo o usuário, caso algumas peças do veículo não estejam em boas condições, levam a um maior consumo, como o filtro de ar e o óleo do motor, além do alinhamento, balanceamento e a suspensão, que não podem ficar desregulados.

Outra estratégia adotada pelo motorista é escolher um bom combustível. Lucas comenta que existe um cálculo de eficiência entre os combustíveis para determinar qual é o mais vantajoso para os consumidores: caso o valor do etanol seja 30% mais barato que o da gasolina, seria mais econômico utilizar este combustível. Mas, em Belém, o etanol não atinge esse patamar de economia, sendo, portanto, mais vantajosa a utilização da gasolina. E, para ele, é importante construir uma relação de confiança com o posto onde o consumidor abastece o veículo - afinal, abastecer com gasolina adulterada, fora dos padrões estabelecidos pela legislação, faz com que o carro consuma mais.

Dicas para ter menos gasto com combustível na estrada