Combustíveis chegam a preço médio mais baixo desde 2021

Os combustíveis voltaram a ficar mais baratos no Brasil após os Estados acatarem mudança na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e estabelecerem teto na casa dos 17% para a alíquota do imposto. Com informações do G1.

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta sexta-feira (8) mostram que o preço médio do litro da gasolina caiu de R$ 7,12 para R$ 6,49, uma diminuição de 8,98%. É o menor preço médio por litro desde outubro de 2021 (R$ 6,36).

Quanto ao diesel, a Agência aponta que o valor médio do litro do combustível caiu 0,4%, de R$ 7,55 para R$ 7,52, enquanto o preço médio do etanol passou de R$ 4,72 para R$ 4,52, uma queda de 4,24%, sendo o menor valor médio por litro desde agosto de 2021 (R$ 4,49). A pesquisa foi feita em mais de cinco mil postos de combustíveis no Brasil.

Com a mudança na cobrança do ICMS, itens como combustíveis e energia elétrica passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que impede que os Estados cobrem taxa superior à alíquota geral. Até então, os combustíveis e outros bens que o projeto beneficia eram considerados supérfluos e pagavam, em alguns Estados, até 30% de ICMS - a gasolina no Pará tinha alíquota de 28%, por exemplo.