Especialistas alertam para cuidados com a saúde durante as férias de verão

Os cuidados com o ouvido, nariz e garganta devem ser priorizados durante as férias e o verão amazônico com a procura por locais de grande circulação de pessoas como praias, piscinas e parques aquáticos. As recomendações básicas envolvem atenção redobrada para que o divertimento não ocasione, ou agrave, complicações de saúde. Especialistas alertam que, antes de viajar, o indicado é procurar atendimento preventivo com um médico otorrinolaringologista, sobretudo neste período do ano, com alta intensidade de radiação solar e maior proliferação de bactérias.

A prevenção poderá identificar se há, ou não, a presença de rolha de cerume obstrutiva nos ouvidos, sinais de rinite alérgica ou checar qualquer sensação de dor ao engolir os alimentos (odinofagia) e impedir que uma doença estrague o momento de descanso. Qualquer queixa de coceira mais intensa, de alterações na voz, ou de coriza que gere desconforto, já indica a necessidade de buscar um especialista.

Infecção

Normalmente no verão aumentam os casos de otite externa, infecção popularmente conhecida como “ouvido de nadador”. A otorrinolaringologista do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS-UFPA/EBSERH), Jussandra Rodrigues, explica que, apesar no nome da doença, não é necessário nadar regularmente para obter essa enfermidade. Nesse contexto, as bactérias que colonizam a pele do conduto auditivo tendem a se multiplicar mais facilmente em condições úmidas e quentes. “Portanto, após o mergulho, recomenda-se que os usuários sequem os ouvidos com um pano seco e limpo. Sendo contraindicado o uso de cotonete, ou lenço de papel, visto que podem machucar a pele do conduto auditivo”, alerta a doutora.

Orientações

Para evitar crises de rinite a orientação é evitar a exposição aos agentes provocadores de alergia pelo ar (aeroalérgenos), como a fumaça do cigarro. Já as queixas de infecção de garganta (faringolaringológicas) associam-se a hábitos como a alta ingestão de bebidas alcoólicas e cafeinadas. Dessa forma, além do baixo consumo dessas substâncias, é indicada a hidratação constante e uma alimentação saudável para, inclusive, evitar a constipação.

Ao viajar, os veranistas podem recorrer a procedimentos caseiros para sanar algum desconforto nos ouvidos, no nariz ou na garganta.

Algumas dúvidas respondidas pela doutora Jussandra Rodrigues:

A água do mar pode limpar o nariz?

Sim. Contudo ressalta-se que a água do mar tem um padrão hipertônico, com grande concentração de sal. Para a limpeza nasal adequada, recomenda-se o uso do soro fisiológico.

Pode limpar o ouvido com cotonete?

Não. Essa prática tem o risco de ocasionar um trauma local, podendo causar perfuração timpânica, infecção ou perda auditiva.

Inalação a vapor com eucalipto ajuda em casos de sinusite?

Sim. No óleo de eucalipto (OE) existem efeitos antimicrobianos contra bactérias, vírus e fungos. Contudo, essa prática é de caráter apenas complementar. Ou seja, o seu uso é somente parte de um tratamento maior.

Entrou água no ouvido, pode usar álcool?

Não. O uso de qualquer substância no interior do ouvido deve ser por recomendação médica.