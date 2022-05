Rinite alérgica: confira o que é, sintomas e dicas para diminuir as crises

Para quem tem rinite alérgica, a mudança climática pode ser um pesadelo. No inverno, há o aumento da umidade e, como consequência, a proliferação de ácaros, mofo, fungos, poeira, entre outras partículas e micro-organismos. Só no Brasil, são mais de 84 milhões de pessoas diagnosticadas com a condição. Veja agora o que é, como evitar e dicas para diminuir as crises.

VEJA MAIS

O que é rinite alérgica?

A rinite alérgica é considerada por especialistas como uma condição genética. Trata-se de uma reação “automática” da mucosa nasal após contato com uma substância. Há uma inflamação seguida de alergia. A condição é dividida em duas etapas. Rinite aguda, com sintomas em até dez dias e a crônica, que ultrapassa os três meses.

Quais os sintomas da rinite alérgica?

Normalmente os sintomas iniciam com espirros, coriza e coceira no nariz, mas podem evoluir para uma congestão nasal, dores de cabeça e mal estar.

Dicas para diminuir as crises de rinite alérgica

A rinite alérgica é uma condição que não tem cura, mas tem tratamento e dicas que podem ajudar a diminuir ou impedir as crises.

Mantenha o ambiente doméstico limpo e arejado;

Troque lençol e colcha de cama regulamente, a cada três dias;

Mantenha-se hidratado;

Se houver pet, pode destinar um ambiente para o animal;

Faça manutenção e limpeza dos ventiladores e ar-condicionado.

O tratamento para rinite alérgica deve ser orientado por um especialista, que deve avaliar cada caso. Nos casos leves e moderados, o tratamento inicial consiste no afastamento das substâncias alérgicas. Já nos casos mais graves, pode ser necessário o uso de remédios anti-histamínicos.