Nebulosidade e chuvas devem permanecer durante todo o mês de maio no Pará

O mês de maio em toda região paraense ainda será marcado por tempo nublado e chuvas ao longo do dia, de acordo com a previsão é do Núcleo Hidrometeorologia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) feita nesta terça-feira (2). Apesar da alta tendência de chuvas, principalmente nos quinze primeiros dias, o período será de transição entre o inverno amazônico e a época com menos precipitação.

"A transição de um mês chuvoso para o menos chuvoso não é abrupta, nesse período não se descarta a possibilidade de haver dias com sol entre nuvens, até um certo calor, mas as chuvas ainda vão acompanhar os primeiros dias. A exceção, por enquanto, é vista na faixa Sul do Estado que já vai receber influência dessa massa de ar seco predominante na região Centro-Oeste do Brasil", explica Saulo Carvalho, coordenador do Núcleo de Hidrometeorologia da Semas. Diante desse cenário, as temperaturas máximas nas regiões Norte e Oeste devem oscilar entre 30º e 32º.

A secretaria aponta ainda que dias com menos nuvens e mais predominância de sol e calor só devem ocorrer em cidade como Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia e Novo Progresso. Nesses locais as temperaturas podem atingir 33º a 34º em função da predominância do ar mais seco e quente.

Nesta terça-feira (2), data que se comemora o Dia do Sol, o homenageado não deve aparecer muito ao longo do dia em Belém e outras regiões. O tempo ficará predominantemente nublado, com sol entre nuvens pela manhã, podendo evoluir durante a tarde e a noite para um tempo mais nublado e encoberto com possibilidade de chuva, principalmente no final da tarde.

Para o final de semana, sobretudo no domingo (8), Dia das Mães, a tendência é que o tempo se mantenha bastante instável, com sol entre nuvens pela manhã e bastante ocorrência de nebulosidade e chuva na parte da tarde e noite.

Balanço de abril

No balanço do Núcleo de Hidrometeorologia da Semas o índice pluviométrico paraense fechou o mês de abril acima da média esperada para o período. Das 11 estações meteorológicas distribuídas pelas regiões do Estado, 8 registraram precipitações acima do normal esperado para o mês, sendo o registro de chuvas mais concentrado na faixa Norte, passando pela Ilha do Marajó até o Baixo Amazonas. Exemplo disso foi registrado em Belém e região Metropolitana, onde o índice de chuvas esperado para abril era em torno de 460 milímetros e encerrou o mês com a marca de 497.1 milímetros. Já em Itaituba, região Oeste paraense, o total pluviométrico esperado era de 272.6 milímetros e até o final de abril choveu 375 milímetros, o equivalente a 38% acima do esperado para região.

"A gente costuma associar esses acumulados pluviométricos acima da média muito a Zona de Convergência Intertropical (ZCI) que é o principal produtor de chuvas na região nessa época do ano. Ela estava ao longo de janeiro e fevereiro desintensificada, mas começou a ganhar força a partir de março e abril, se estabelecendo de forma que chovesse bastante, principalmente nessa área da faixa Norte do Pará. Também contamos também com muito fluxo de umidade vindo não só em baixos níveis como em altos níveis da atmosfera, o que contribuiu para a formação de chuvas como para o cenário de tempo nublado ao longo do dia, o que caracteriza bem o tempo chuvoso para região", explicou Saulo Carvalho.