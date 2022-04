Belém terá manhãs quentes e chuva entre tarde e noite nos próximos dias, prevê Inmet

Quem reside ou trabalha em Belém, capital do Pará, deve ter notado que a temperatura esquentou durante a manhã desta segunda-feira (25), assim como ocorreu no último domingo. Manhãs mais quentes serão frequentes na capital nos próximos dias, segundo informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No entanto, as chuvas continuarão a cair sobre a cidade nos períodos da tarde e noite. Algumas regiões do Estado devem apresentar temperaturas mais elevadas, podendo chegar aos 35 ° C.

Tomar algo gelado, como um suco ou beber a boa e velha água, pode ser um pode ser uma alternativa para se refrescar do calor que se anuncia, conforme indica a meteorologia. É importante também levar o protetor solar na mochila para fugir de um problema relacionado com ele. Mas, nem por isso, o guarda-chuva deve ficar em casa porque ainda teremos chuvas, diz o coordenador do Inmet no Pará, José Raimundo Abreu. O total de chuvas no mês de abril deve chegar a 417.5 mm, sendo a média do mês 465.5mm.

Ele afirma que a diminuição das chuvas inicia neste período do ano na região amazônica, e consequentemente incidem na cobertura de nuvens, que favorecem temperatura superior a 31Cº. “O domingo registrou temperatura máxima de 32.6 ° C, antecedendo dois dias de baixas temperaturas, na sexta-feira e no sábado a máximas foram de 27 e 28 graus celsius respectivamente. Em alguns dias a temperatura pode chegar a 34 ° C e variar entre 31 ° C a 33 ° C. Estamos saindo do período mais chuvoso para o menos chuvoso, porém ainda teremos chuvas notadamente no período da tarde e da noite”, afirmou.

Interior paraense deve sentir mais calor

No Pará, as áreas que devem apresentar temperaturas mais elevadas abrangem os municípios das regiões sul e sudeste. “As temperaturas podem atingir 35 ° C, e a tendência é elevar para os meses seguintes'', afirma o especialista. Segundo o Inmet, os municípios mais afetados serão Conceição do Araguaia, São Félix do Xingu, Xinguara, Redenção e arredores. “O que temos é uma variabilidade sazonal, em que o nosso período chuvoso tem os maiores índices pluviométricos em fevereiro, março e abril, e ,a partir de maio, há um decréscimo gradativo principalmente no sul e sudeste do Pará”, comentou.

Quanto às noites, algumas continuarão frias, com temperaturas menores notadamente no amanhecer, entre 5h e 6h, na Região Metropolitana de Belém (RMB), com temperaturas entre 22° C a 24° C. Já no Sul do Pará, as noites podem ficar mais frias em alguns dias, pois ocorrerão friagens, que alcançam mínimas de 19° C a 21° C.