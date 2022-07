Ananindeua: Lugares paradisíacos para conhecer neste verão

Neste início de verão amazônico, nada melhor que um balneário com sombra e água fresca, não é mesmo? Para curtir um lugar com belezas naturais, áreas verdes e piscinas geladinhas, não precisa ir muito longe. Em Ananindeua, cidade da Região Metropolitana de Belém, opções de lazer e descanso como essas não faltam.

Para curtir um lugar com belezas naturais, áreas verdes e piscinas geladinhas, não precisa ir muito longe (Sidney Oliveira/ O Liberal)

Apesar de não serem muito conhecidos na Grande Belém, os sítios com piscinas naturais fazem parte da programação das famílias da cidade há anos. E neste veraneio deve ser ainda mais visitados pela população local e adjacências.

Nos bairros do Curuçambá e Icuí, ao menos quatro nasceram em torno de um olho d’água ou, como também é conhecido, mina d’água, fio d’água, cabeceira e fonte. O fenômeno nada mais é que uma nascente, o aparecimento na superfície do terreno de um lençol subterrâneo, que dá origem a cursos d’água ou rio.

Lugar acolhedor na Região Metropolitana de Belém (Sidney Oliveira/ O Liberal)

A geologia explica que essas nascentes são fontes de água que surgem em determinados locais da superfície do solo e são facilmente encontradas no meio rural. Elas correspondem ao local onde se inicia um curso de água (rio, ribeirão, córrego), seja grande ou pequeno.

As nascentes ou mananciais se formam quando o aquífero atinge a superfície e, consequentemente, a água armazenada no subsolo jorra (mina) na superfície do solo, surgindo assim, uma nascente.

Confira os cinco motivos para conhecer os balneários:

Piscinas de água natural: todas as piscinas são com água que jorram de um olho d’água, ou seja, água pura e livre de poluição.

Bom para refrescar no calor: neste período em que começamos a nos despedir do inverno amazônico, chove cada vez menos, enquanto faz ainda mais calor. E nada melhor para combater as altas temperaturas, que um banho de água refrescante.

Pertinho da Região Metropolitana de Belém: nem só de Salinas, Mosqueiro e Outeiro se faz um verão. As opções mais populares do veraneio são ótimas, mas vale a pena adicionar um destino mais próximo, sem necessidade de pernoitar, podendo fazer um bate-volta no mesmo dia.

Comida caseira com preço acessível: peixe fresco, frito, cozido ou assado; esse é um dos alimentos mais comercializados nos balneários da cidade. Tipicamente ribeirinha, com gostinho de comida caseira, os restaurantes oferecem pratos deliciosos com preços mais acessíveis.

Fomenta a economia local: todos os funcionários dos balneários são de Ananindeua. Ao decidir consumir o lazer e culinária dos espaços, você está apoiando o turismo e negócio local, motivando mais investimento e empregos no setor.

Visitantes recomendam

O casal Paulo Tadeu e Maria da Glória, de 66 e 69 anos respectivamente, conheceram o Balneário do Isaac, no Icuí, e adoraram. O aposentado conta que o contato com a natureza foi o que mais lhe cativou. “Percebo que o meio ambiente está bem preservado, o verde deixa tudo mais acolhedor e bonito, sem dúvidas. Que bom ter isso tão perto, às vezes a pessoa se desloca para mais longe, gasta um combustível saindo da região, sendo que aqui em Ananindeua tem um lugar como esse sem precisar pegar estrada”, pontuou.

Os balneários de Ananindeua são os preferidos do casal Paulo Tadeu e Maria da Glória (Sidney Oliveira/ O Liberal)

A autônoma Regiane Costa, 51, curtiu pela terceira vez o balneário em Ananindeua. “Aqui me sinto muito à vontade, é um lugar gostoso, ambiente familiar, muita natureza, espaço para as crianças brincarem. E não é longe. Às vezes a pessoa quer sair para o lugar e não tem nem dinheiro e aqui, como é pertinho, a gente não precisa gastar muito”, considera.

Conheça os balneários

Balneário do Isaac

Com piscina natural, o sítio existe desde a década de 1980. Porém, somente em 2021, a família resolveu abrir ao público com taxa de ingresso.

Telefone: 91 985117399

Instagram: @balnearioisaac

Endereço: Passagem Paulo Assunção, 5636, Icuí, Ananindeua

Horário: todos os dias de 9 às 17h

Entrada: mediante a pagamento (de 0 a 3, não paga; 4 a 7 anos, R$ 5; 8 anos em diante, R$ 10)

Paraíso da Família

O espaço conta com piscina natural, campo de futebol, salão de festas, bar e restaurante.

Telefone: 9 92638700

Instagram: balnearioparaisodafamilia

Endereço: R. Olho d'Água - Curuçambá, Ananindeua

Funcionamento: sábado a segunda-feira de 9 às 18h

Entrada: mediante a pagamento (R$ 10 por pessoa, com gratuidade para criança até 7 anos, idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência).

Toca do Vale

Piscina natural com olho d’agua, salão de festas, bar e restaurante para um público de 280 pessoas, área verde.

Telefone: 91 991834515

Rua Jader Barbalho, Levilândia

Horários: segunda a domingo de 9h30 às 21h

Entrada: R$ 5