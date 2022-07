Operação leva serviços de saúde a balneários paraenses durante o mês de julho

A partir desta quinta-feira (7) até o dia 1º de agosto, a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) realizará a “Operação Verão”, onde disponibilizará serviços de saúde como vacinação, testagem para doenças, inspeções sanitárias dentre outras ações em balneários de Salinas, Mosqueiro, Marudá e Curuçá. A iniciativa é uma parceria entre a Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Laboratório Central (Lacen) e a Coordenação de Ist’s/Aids da Sespa.

Durante os dias das operações, haverá realização de testes para covid-19 e hepatite, além de vacinação contra influenza, sarampo e covid-19. Também serão feitas ações de inspeção sanitária, por meio da Vigilância Sanitária do Estado.

Além disso, a Coordenação da Saúde do Homem fará a verificação de pressão arterial e testagem de glicemia, bem como orientações sobre saúde do trânsito, saúde bucal e avaliação nutricional, além realizar o agendamento de consultas na Policlínica Metropolitana, em Belém.

Confira a programação

A Operação Verão irá ocorrer nos balneários nas seguintes datas:

- 07 a 11/07: Salinas, Mosqueiro e Marudá.

- 14 a 18/07: Salinas, Mosqueiro e Curuçá.

- 21 a 25/07: Salinas, Mosqueiro e Marudá.

- 27/07 a 01/08: Salinas e Mosqueiro.

De acordo com o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho, um dos papéis da saúde pública de qualidade é chegar até onde a população está. Por isso, o trabalho integrado tem o objetivo de alcançar o público-alvo pretendido. “Essas ações permitem que mais pessoas tenham acesso à informação, aos serviços de saúde e aproveitem suas férias com mais qualidade e bem-estar”, disse.



Milvea Carneiro, diretora do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria, explica que o órgão estará atuando nas fiscalizações para o cumprimento do decreto estadual 2.433, especialmente no que diz respeito à comprovação da vacina em locais fechados.

“A equipe de Vigilância Sanitária da Sespa estará realizando ações educativas quanto às medidas de prevenção, além da captação de pessoas para atualização da carteira de vacina junto com a nossa equipe de imunização”, explicou.

Ação parceira

Outra ação que será realizada nas praias é a de conscientização sobre o enfrentamento ao trabalho infantil. Equipes irão realizar inspeções sanitárias nos ambientes de trabalho além de informar, esclarecer, realizar encaminhamentos à Rede de Proteção Social local como o Conselho Tutelar, Ministério Público e o Programa Parapaz.

O projeto nas praias é fruto da parceria entre a Sespa/DVS/Cerest e a Superintendência Regional do Trabalho, que visa atender ao Plano Estadual Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente, conforme explica Socorro Xavier, assistente social do Cerest.

“O objetivo é informar e esclarecer também os barraqueiros e os pais das crianças e adolescentes em situação de trabalho. Nessa parceria, cabe a Sespa fomentar a discussão sobre a temática e aumentar a notificação nas fichas do SINAN nos Agravos da Política de Saúde do Trabalhador, além de prestar esclarecimentos sobre os impactos do trabalho infantil na saúde de crianças e adolescentes”, pontuou.

