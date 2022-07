Verão em Salinas terá muito pagode neste final de semana

O pagode vai ditar o final de semana em Salinas, nordeste paraense. Muitas pessoas já estão com as malas prontas e roupas escolhidas para curtir atrações nacionais, e, claro, contando os minutos para cantar, pular e se divertir no primeiro final de semana de festa no “Sal”.

Quem vai abrir o “findi” é o cantor Thiaguinho. Na sexta-feira, 8, o Prainha recebe o cantor no “Deu Prainha Sim - 5 anos”. A festa começa às 18h, mas Thiaguinho canta às 0h. Alisson Muniz, Nosso Tom, Bino e Lucas & Iron são as atrações locais. A Prainha fica na 2ª rampa de acesso à praia do Farol Velho, na Rua do Mangue.

VEJA MAIS

No sábado, 9, vai ser a vez do Jeito Moleque fazer a inauguração do Biruta Charm, em Salinas. A festa começa às 16h, e ainda terá Willian Cezar i Christiano e Nosso Tom. Em live ao oliberal.com, Gui Albuquerque, cantor do Jeito Moleque, revelou que a primeira vez que esteve na região do salgado paraense, caiu muita chuva, mas o público não arredou o pé.

“A galera ficou lá, curtiu bastante. O Jeito Moleque tem uma ligação muito importante com o Pará, sempre nos receberam de braços abertos. Os nosso fãs vão no aeroporto receber a gente, no hotel, e, em troca, nós colocamos a nossa música em forma de poesia para que a galera curta esses momentos que são raros, acontecem duas vezes ao ano. Então, estamos morrendo de saudades e vamos começar esse verão com o pé direito”, disse Gui.

O Jeito Moleque soma quase 700 mil ouvintes mensais no Spotify. São 25 anos de carreira marcados com canções que se tornaram clássicos do pagode, como “Para tudo” e “Meu Jeito Moleque de Ser”. Agora, Gui, Carlinhos (cavaquinho e vocal), Felipe (violões, banjo e vocal), Rafa (percussão e vocal) e Alemão (percussão e vocal), se preparam para o lançamento de um novo DVD.

“Vamos lançar o ‘Chama’, junto com o Onze:20, que é um projeto que já está gravado. E no ano que vem, virando o ano, quando o Jeito Moleque completar 25 anos de carreira e virá um DVD incrível, para galera curtir”, finalizou Gui.

Agende-se

- Deu Prainha Sim - 5 anos

Atrações: Thiaguinho, Alisson Muniz, Nosso Tom, Bino e Lucas & Iron

Data: hoje, 8

Hora: 18h

Local: Rua do Mangue – Praia Farol Velho

- Abertura do Biruta Charm

Atrações: Jeito Moleque, terá Willian Cezar i Christiano e Nosso Tom

Data: sábado, 09

Hora: 16h

Local: Biruta Charm - Praia do Atalaia, Salinópolis