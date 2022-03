Jeito Moleque e Onze 20 gravam DVD no Rio de Janeiro

Depois da espera, por parte dos fãs, as bandas Jeito Moleque e Onze20 gravaram no último domingo, 27, o projeto “Chama”, com um show na Ilha da Gigoia, localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Vocalista do Jeito Moleque, Gui comemorou: “Nasceu um projeto entre amigos com uma energia e vibe indescritível. Estamos muito felizes”.

Já Vitin, vocalista da Onze 20, agradeceu aos fãs: “Que noite! Obrigada todos que compareceram nesse projeto tão especial. Aos nossos irmãos do Jeito Moleque, não teriam pessoas melhores para com a gente”.

Com o lançamento previsto para ainda este ano, o projeto “Chama”, mistura sucessos que marcaram a carreira do Jeito Moleque e Onze20. Após o lançamento, os artistas farão turnê juntos pelo Brasil.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)