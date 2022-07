Praia ou piscina: veja as vantagens para melhor curtir o verão

Julho na região norte do Brasil é considerado o período do verão amazônico e uma das temporadas mais aguardadas do ano. Para quem curte o clima, com altas temperaturas, o momento é oportuno para quem precisa relaxar ou viajar. Seja no próprio estado ou outros estados com áreas litorâneas. Mas afinal, o que é melhor para curtir: praia ou piscina? Confira os prós e contras de cada opção.

Praia

Já está no sangue do brasileiro e até dos naturalizados buscar uma faixa de areia em qualquer folga. No entanto, é preciso levar algumas considerações para melhor experiência no passeio na praia. Como por exemplo, áreas lotadas, horário de pico, marés e a segurança.

Quais as vantagens das praias?

A vantagem de quem optar pelo litoral é o contato com a natureza. As paisagens podem ser modificadas com a diversidade de ecossistemas e o avançar das faixas de areia. Em alguns locais é possível fazer trilha, nadar, conhecer a vida marítima ou até praticar esportes, como surfe e canoagem, por exemplo.

Há quem não curta a agitação das praias ou até mesmo o excesso de sol, aliado a areia e água do mar. Dependendo do ambiente, o risco de insolação também é alta e as famílias precisam redobrar a atenção com as crianças pequenas, em relação às correntezas do mar.

A sugestão para quem não abre mão das praias é seguir para destinos mais calmos, áreas de piscinas naturais e se possível com a presença de poucos banhistas.

Piscina

As piscinas estão disponíveis em vários locais. Condomínios, casas, hotéis, entre outros. Para quem não curte muita agitação, ela garante um ambiente mais seguranço aos frequentadores.

Quais as vantagens das piscinas?

Para quem curte nadar, o ambiente é controlado, sem ondas e um local livre para todas as idades. Nas crianças, por exemplo, basta colocar a boia nos braços e deixar os pequenos se divertirem.

Quais as desvantagens das piscinas?

As desvantagens também ficarão em torno dos raios solares e das possibilidades de chuva. Para ambos os casos é preciso procurar locais cobertos, principalmente nos horários mais quentes e quando houver raios, em temporais. Não descuide da proteção solar, com reaplicação do protetor a cada duas horas.