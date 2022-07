Deu Praia: em Bragança, conheça os encantos da Vila dos Pescadores

O “Deu Praia”, websérie de OLiberal.com, traz como destino a "Vila dos Pescadores", um vilarejo localizado a 32 quilômetros do município de Bragança, no nordeste paraense. E é nessa comunidade da ‘Pérola do Caeté”, que Neto Soares, idealizador do projeto, resolveu desembarcar dessa vez. A websérie está disponível gratuitamente em OLiberal.com (área LibPlay) e terá trechos nas redes sociais de O Liberal (@oliberal).

No episódio, é possível conhecer os encantos naturais que se destacam nas trilhas, passeios de barco, além das ilhas nos arredores da comunidade, conforme cita Neto Soares, além de apreciar o cotidiano dos moradores e cada paisagem da vila.

A Vila dos Pescadores conta com vistas exuberantes (Foto: Neto Soares / Especial para O Liberal)

Neto pontua que o local é uma alternativa diferente dos destinos tradicionais e comenta que já tinha passado pelas redondezas da vila, mas nunca tinha conhecido de perto o lugar.

“É um local cheio de natureza e muito conservado, principalmente por ficar dentro de uma reserva extrativista. Tem um nascer do sol encantador. Conhecer o processo de feitura da farinha foi incrível. O cardápio da pousada é cheio de frutos do mar a preços excelentes”, afirmou.

O processo de produção da farinha foi uma das descobertas da viagem (Foto: Neto Soares / Especial para O Liberal)

Neto pontua ainda que, além das praias, a rota dos próximos destinos da série também mostrará cachoeiras, ilhas, dentre outros locais. "A expressão ‘deu praia’ vem de trabalhos em que a equipe se referia quando iria ser algo bom, divertido”, explicou.

A série “Deu Praia” vai ao ar toda sexta-feira do mês de julho, pelo LibPlay em OLiberal.com e nas demais plataformas digitais do Grupo Liberal, como o canal do YouTube e redes sociais. O projeto é idealizado pelo fotógrafo Neto Soares e pelo publicitário César Oliveira.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)