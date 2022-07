Encontre o look de verão que combina com o dia na praia e a balada noturna

Quem frequenta os balneários e região do salgado no Pará, no período de julho, encontra temperatura quente, mas também muita festa. Nas redes sociais é possível ver uma agenda cheia, que contempla diversos gostos musicais.

A mulherada sempre busca por looks que casam o fim de tarde com as baladas noturnas. Por exemplo, quem vai para Salinas, e quer aproveitar a praia e balada, sem perder muito tempo nos engarrafamentos, pode ficar por lá mesmo e acrescenta ao look composições e make apropriada.

Já demos aqui dica de maquiagem que casa com essa ocasião.

“Vamos ter mais um verão muito maravilhoso, com muitas opções. O nosso queridinho paetê vem com tudo! Isso mesmo, ele está mais em alta ainda e agora vai para as praias, pode ser usados nos biquínis e também nas sobreposições. Como o nosso verão é de baladas, cores vivas como o amarelo, verde, roxo e rosa, tudo em neon, são destaques. As peças também estão vindo com muitas estampas e a transparência continua muito em alta. O musseline e lurex, são os tecidos que casam com perfeição nesse período. Para quem gosta de algo mais escondido, as saias longas e os croppeds, podem ser alternativas”, explicou a estilista Simone Abtibol.

Ela conta ainda que sempre é possível encontrar tendências para todos os gostos, aliados ao que está em alta na estação. As chemises curtas e longas continuam em alta, com tecidos mais transparentes e leves, ela dão uma elegância ao look praiano.

“Os biquínis com correntarias e muitas texturas, estão sendo bastante procurados. Além das tendências mais curtas, como as minissaias e tops. A dica pode parecer batida, mas é bom cada um ir em busca do que se sente mais confortável em vestir, e para quem gosta de se entregar sugiro investir em cores, já que no verão a alegria transborda na pele”, acrescentou Simone Abtibol.