Verão com Justiça: Salinas conta com serviços jurídicos e de cidadania neste final de semana

Neste fim de semana, no sábado e domingo (16 e 17 de julho), a Praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do Estado, receberá a ação “Verão com Justiça e Cidadania”, promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), onde serão disponibilizados procedimentos jurisdicionais, emissão de documentos, além de atividades recreativas e orientações relacionado ao combate ao abuso sexual. A programação será das 9h às 16h e se concentrará na saída do atalho do balneário.

Uma unidade móvel do Judiciário atenderá os veranistas no balneário, onde terão acesso à prestação jurisdicional. Entre os serviços, serão feitos procedimentos criminais, como atendimentos judiciais e acordos penais. Também fazem parte da ação o Ministério Publico Estadual e a Defensoria Pública do Estado.

Além dos serviços jurídicos, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE) fará orientação para eleitores sobre o pleito de 2022. Também haverá emissão de RG, atividades recreativas e esportivas para crianças e adolescentes, acolhimento psicossocial, além de atividades de prevenção e orientação sobre pautas como o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, por meio de atividades pedagógicas.

As ações serão realizadas em todos os finais de semana de julho nas praias mais frequentadas do estado, sendo elas: Mosqueiro, Outeiro e Salinas. Nos próximos dias 23 e 24 de julho o projeto estará novamente no Atalaia. Já nos dias 30 e 31 de julho, o mutirão será na praia Grande, na Ilha de Outeiro. Os atendimentos serão feitos sempre das 9h às 16h.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)