Praia do Caripi recebe ação de educação ambiental durante o verão

A chegada do verão amazônico coincidindo com o período das férias escolares provoca uma grande busca pelos balneários do estado. Entre os principais destinos dos veranistas paraenses e demais turistas está a Praia do Caripi, localizada no município de Barcarena, que proporciona momentos de diversão nas águas da baia do Marajó, além da badalação dos bares, restaurantes e das atrações culturais que agitam o local.

Esse é o cenário escolhido para a realização de uma ação de educação ambiental promovida pela Recicle Soluções Ambientais em parceria com a Prefeitura de Barcarena. O supervisor de educação ambiental Rodmilson Cuité explica que a campanha é motivada pelo processo de implantação do programa de coleta seletiva no município. Com o grande público que procura a praia nesse período, o local se tornou estratégico para informar uma parcela significativa da população sobre o trabalho que está sendo realizado.

“A praia já oferece uma abertura para as pessoas perceberem a importância da coleta seletiva. O objetivo é já deixar as pessoas preparadas para que quando nós chegarmos em suas casas falando da coleta seletiva, elas já estejam preparadas com essas ações lúdicas, educativas e recreativas que a gente faz na praia”, afirma.

A ação na Praia do Caripi inclui diversas ações de cuidado com o meio ambiente e conscientização dos visitantes. Ao chegar no local o público é abordado pela blitz que distribui sacolas de coleta de lixo nos carros. O material recolhido depois pode ser trocado por brindes em uma barraca, em que jogos, brincadeiras e orientações também são oferecidos à população. Entre os brindes estão: bonés, porta latinha, lápis, squezee, bolsa de praia, viseiras, pop pocket, entre outros. Além disso, as equipes estão atentas à limpeza e preservação da praia em toda sua extensão.

A coleta dos resíduos em toda a extensão da praia também é intensificada pela equipe de trabalho da Recicle (Divulgação / Recicle)

“A importância é tentar esclarecer as pessoas que a praia é um lugar de todo mundo e que deve se manter limpa em todos os aspectos. As pessoas tem um comportamento de levar o lixo para a praia e elas acham que a responsabilidade é de quem tá comercializando ou de quem faz a limpeza. Não, a responsabilidade pelos resíduos que se leva para um local é da própria pessoa”, orienta Rodmilson Cuité, pontuando que é essencial especialmente a separação de resíduos secos que podem ser destinados à reciclagem.

Para o educador, os resultados da iniciativa no Caripi foram positivos e demonstram a necessidade de que os investimentos em educação ambiental sejam sempre incentivados. “A empresa sempre teve essa preocupação, por isso ela tem um departamento de educação ambiental dentro das suas unidades para fazer esse esclarecimento, tanto de alertar o cidadão no horário da coleta do lixo como também orientar nas escolas, nas áreas públicas, igrejas e todos os lugares para poder conversar com as pessoas da comunidade sobre a importância delas se tornarem um agente ambiental. É nossa responsabilidade cuidar do lixo”, frisa Rodmilson Cuité.

Agentes de educação ambiental levam informações sobre a responsabilidade de cada cidadão com os resíduos sólidos (Divulgação / Recicle)

As ações de educação ambiental na Praia do Caripi seguem durante todos os finais de semana de julho, com atividades tanto durante a manhã quanto a tarde.