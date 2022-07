Qual praia não chove em julho? Veja o roteiro de viagem de férias em 2022

O praiômetro já está ligado para aqueles que querem aproveitar muito as férias em 2022. O melhor de tudo é saber com antecedência quais balneários ou locais que estarão te esperando com um clima ensolarado, perfeito para renovar o bronzeado, passear e ainda relaxar com a família ou amigos. Pensando nisso, o Portal Oliberal preparou um roteiro de viagem especial para quem vai viajar neste mês. Confira qual praia não chove em julho.

Rio de janeiro

Rio de Janeiro (Pixabay)

Quem busca viajar e aproveitar muitos dias de sol pode apostar nas praias do Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa tem previsão de muitos dias lindos e com o clima ensolarado, perfeito para os moradores e turistas que pretendem renovar o bronzeado. O melhor de tudo é que quem pretende viajar para o cartão postal também tem várias opções de passeios e a garantia de fotos incríveis.

Porto Seguro

Praia de Porto Seguro (Reprodução: FreePik)

Um destino muito procurado durante as férias, a praia de Porto Seguro, na Bahia, continua sendo um dos melhores locais para quem deseja aproveitar o sol e o mar. Além de garantir vários dias sem a tão temida chuva, quem for turistar na região vai poder desfrutar de ótimas paisagens, comidas e diversão. Essa é uma das melhores paradas para as férias.

Praia do Forte

Praia do Forte (Reprodução: Redes Sociais)

Outro local para quem quer aproveitar as férias sem se preocupar com a chuva é a Praia do Forte, que também fica na Bahia. Paradisíaca e com muitos encantos naturais, esse local é um dos mais indicados para quem quer aproveitar o melhor das praias nordestinas. Aproveite e já coloque este destino na sua lista de viagens, não há como se arrepender.

Jericoacoara

Jericoacoara (Reprodução: TripAdvisor)

Quem fala em férias, sol e praia deve logo pensar no paraíso chamado Jericoacoara. Essa vila de pescadores incrivelmente linda, localizada no Ceará, é uma das melhores opções para quem está fugindo dos climas frios e chuvosos. A previsão é de dias quentes e calorosos para quem for turistar no local. Leve protetor solar, guarda sol e aproveite.

Natal

Praia Ponta Negra (Reprodução: MarAzulReceptivo)

Para finalizar esse roteiro de viagem pela costa brasileira, nas praias que irão ter menos chuvas nessas férias de julho, não poderia faltar Natal, no Rio Grande do Norte. Lindas, com águas cristalinas e cenários dignos de filmes, quem deseja se divertir com a família e amigos pode apostar nesse cartão postal. Além de tudo isso, também é possível fazer inúmeros passeios e, quem sabe, visitar todas as praias para apreciar um pouco de tudo.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)