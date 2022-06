Confira programações para aproveitar as férias em comunhão espiritual

O mês de julho será uma boa opção de férias com reflexão e espiritualidade em Belém, Ananindeua, Benevides e baixo Acará. Serão programações voltadas para crianças, jovens e adultos católicos e evangélicos que buscam se aproximar da religiosidade.

No domingo (3), haverá o encontro "Curados Para Amar", realizado pela Associação Católica Kerygma, que promove Santa Missa, pregação e visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Será das 8h às 17h, no Seminário Pio X, em Ananindeua, e contará com a participação do missionário Amaury Dias, da Renovação Carismática de Goiás. As inscrições devem ser feitas no instagram da Associação Católica Kerygma (@comunidadekerygma).

O Acampamento Kénosis, também organizado pela Comunidade Católica Kerygma, será promovido na Alça Viária, no baixo Acará. Haverá momentos de reflexão, gincana, trilhas e outras atividades. O projeto é destinado a crianças a partir de 12 anos e será realizado nos dias 15, 16 e 17 de julho, a partir das 17h.

De 6 a 10 de julho, será realizado o Acampamento de Jovens Shalom 2k22, pela comunidade católica Shalom Belém. A ação será na chácara Eterna Aliança, localizado em Benevides, a partir das 16h. A organização é feita pelo Projeto Juventude, que promove anualmente o evento com atividades recreativas como trilhas, encontros espirituais e outras programações. A faixa etária para participantes é de 14 a 28 anos. As inscrições podem ser feitas no Instagram do Projeto Juventude (@juventudeshbelem).

Evangélicos

Para a comunidade evangélica, na Assembleia de Deus do bairro da Marambaia, haverá a programação da Escola Bíblica de Férias (EBF), destinada a crianças de 2 a 12 anos. Será de 6 e 9 de julho, das 8h às 11h, com oficinas, atividades recreativas e ensinamentos com a Bíblia.

Também haverá EBF para crianças de 1 a 12 anos na Igreja Casa Fortíssima, na Passagem Mirandinha, na Marambaia. Com louvores, coreografias, contação de histórias bíblicas, brincadeiras e lanches. De 6 a 9 de julho.

O Templo Assembleia de Deus Prainha, localizado na avenida Augusto Montenegro, irá realizar o Praianos Academy, uma escola para jovens que disponibiliza cursos de música, aulas de oratória e ensinamentos bíblicos. Será nos domingos de julho, das 8h30 às 10h.

(Vitória Reimão, estagiária sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)