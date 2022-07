Saúde e exercícios físicos: como manter a boa forma durante as férias

O verão chegou! Junto com ele as férias e, para muitas pessoas, o tempo de ir para praias, curtiu o sol e o mar. E para chegar nesse período em forma ou torneado, muita gente passa o ano todo botando em prática o “projeto verão”, que nada mais é do que começar a ter uma rotina de exercícios. No entanto, passar a ter o hábito de se exercitar deve estar além do objetivo estético e precisa andar de mãos dadas com a saúde, por isso é importante o acompanhamento de um profissional.

Assista a algumas dicas:

O personal Luís Antônio reafirma que manter uma rotina de exercícios é fundamental para a saúde, o bem-estar e as funcionalidades do organismo. “A frequência deles [atividade física] aumenta a longevidade muscular e diminui significativamente os problemas de lesões e dores”, explicou.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prática regular de atividade física é uma aliada no combate de doenças cardiovasculares, como infarto, AVC e pressão alta). Além disso, o hábito de se exercitar pode prevenir diabetes tipo 2, alguns tipos de cânceres e ajuda nos sintomas de depressão e ansiedade.

Luís Antônio ainda ressalta que é muito importante ter em mente que a saúde tem que estar em primeiro lugar. Isso porque tem gente que entra na academia por questões estéticas e acaba não cultivando um hábito saudável.

“Projeto verão”, como manter?

Muitas pessoas começam o ano traçando metas para chegar “bem” no verão. No entanto, como o personal explicou, a saúde tem que estar em primeiro lugar. Por isso, quando alguém começa a se preparar para o mês do sol e férias, é de suma importância que se tenha o acompanhamento de profissionais. O especialista ajudará a desenvolver os exercícios ideais, juntamente com a alimentação adequada. Assim, é até mais fácil manter a boa forma.

"Independentemente se você está começando seu projeto verão, mais cedo ou tarde, é fundamental que você busque ajuda médica para colocá-lo em prática. Conte com o auxílio de um nutricionista, endocrinologista e um profissional de educação física. Fazendo isso, você não correrá o risco de investir em cardápios inapropriados ou exercícios puxados demais para seu condicionamento físico atual”, ressalta Luís Antônio.

Confira algumas formas de se manter e começar a adquirir hábitos mais saudáveis.