Ônibus para Mosqueiro: frota segue com reforço neste fim de semana; confira os horários

Linha de ônibus Mosqueiro-São Brás segue com reforço na frota neste terceiro fim de semana de julho. O aumento no número de veículos começa nesta sexta-feira, 15, e vai até a manhã de segunda, 18. A informação foi confirmada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e a ação é realizada pela Diretoria de Transporte (DTP).

Além dos 12 ônibus regulares, a Semob determinou às empresas operadoras o incremento de mais 20 veículos na sexta-feira, de mais 35 veículos no sábado e domingo, e mais 30 veículos na segunda-feira. Com a operação, o transporte para Mosqueiro vai contar com até 47 ônibus no total.

Horário das viagens

Nesta sexta-feira, 15, a primeira viagem para Mosqueiro, que sai da Praça Araújo Martins, em São Brás, será às 6h da manhã e a última está prevista para às 22h. No sábado, 16, e domingo, 17, o transporte para a ilha começa às 6h30 e a última viagem está prevista para às 22h30, sempre com saída de São Brás. A exceção é na segunda-feira, 18, em que os ônibus saem do Terminal Maracajá, em Mosqueiro, a partir das 6h e seguem até às 13 horas, marcando o fim da operação.

Com o reforço do fim de semana, o número de viagens para Mosqueiro passou de 41 viagens por dia, chegando até 122 viagens por dia, com intervalo entre as viagens de aproximadamente 10 minutos.

O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 6,40, sendo a meia-passagem R$ 3,20 e todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas.

Ônibus com ar-condicionado

O transporte para Mosqueiro irá contar novamente com a linha especial, de serviço diferenciado, com ar condicionado, operada por micro-ônibus. Para atender ao fim de semana considerado o mais movimentado das férias de julho, a frota vai dispor de dois veículos com saída da Praça Araújo Martins, em São Brás.

Nesta sexta-feira, 15, e sábado, 16, o horário de saída da linha especial é às 7h da manhã e a última viagem está prevista para 16h10. No domingo, 17, o serviço vai das 7h às 20h30. E na segunda-feira, 18, a operação vai das 7h às 15h40, quando se encerra a operação.

O veículo dispõe de 31 lugares sentados e 11 em pé, com tarifa igual a dos ônibus para Mosqueiro, ou seja, R$ 6,40 e não serão aceitas gratuidade e meia-passagem.