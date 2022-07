Queimadura e mancha na pele, após exposição ao sol, aumentam demandas das clínicas de estética

A exposição ao sol, sobretudo no mês julho quando os paraenses vão às praias e balneários aos finais de semana, pode provocar queimaduras ou manchas na pele. Para tentar reverter a situação e voltar para a curtição sem o problema, há quem procure clínicas de estética durante a semana. No entanto, também há aqueles que se antecipam e procuram por tratamentos especializados de prevenção para encarar o sol.

Esses tratamentos devem obedecer protocolos de hidratação e nutrição da pele, que podem ser feitos antes ou depois da ida para a praia. Eles se diferenciam conforme o estado do dano causado ao corpo, explica a esteticista Silvane Soares. A profissional comenta que durante as férias escolares, a procura pelos serviços aumentam devido à exposição exacerbada ao sol.

“O mês de julho é complicado por conta da exposição solar. Nesse período de férias, as pessoas procuram os tratamentos para preparar a pele, para isso, temos os tratamentos de nutrição e hidratação, que protegem o corpo. Também direcionamos o cliente ao uso do protetor solar, para que ele continue protegendo a pele e cuidando mesmo durante o processo de exposição”, disse a esteticista.

Segundo a profissional, a procura pelo serviço é maior entre as mulheres, entretanto, nos últimos, também vem conquistando o público masculino. “Sem dúvidas o público feminino é maior, mas nós temos notado um aumento dos homens nas clínicas de estética a procura desses serviços. Afinal de contas, os homens passaram a se cuidar mais né”, comentou Silvane Soares.

A esteticista disse ainda que reverter o problema de manchas na pele são as demandas mais comuns dos clientes nessa época do ano.

“No caso de manchas, temos os protocolos de clareamentos, que são feitos em um intervalo de uma semana, dependendo do estado da pele e, aí, a gente intercala com o protocolo de hidratação”, afirmou.

Em relação à queimadura, o protocolo é mais específico. “Nessa situação nós precisamos acalmar a pele. Se a queimadura for mais um processo agressivo de insolação, o cliente é orientado a procurar um dermatologista. Caso contrário, se for somente uma superexposição, a gente consegue reverter e controlar com um processo calmante: hidratação e nutrição e algum protocolo que acalma a pele”.