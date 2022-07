Vai para Mosqueiro? Veja os preços dos produtos da Tapiocaria e do Mercado Municipal da Vila

O Distrito de Mosqueiro é um dos destinos mais procurados pelos moradores da Região Metropolitana de Belém no período das férias escolares. Por isso, trabalhadores da ilha aguardam a chegada dos turistas com ansiedade e a expectativa é de grande movimento em locais como a Tapiocaria de Mosqueiro e o Mercado Municipal de Vila. Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (8), pela Prefeitura de Belém, mostra que o preço dos alimentos comercializados nesses dois lugares pode ter uma diferença significativa, dependendo do ponto de venda.

O levantamento foi realizado no último final de semana de junho, a partir da parceria entre a Secretaria Municipal de Economia (Secon) e o Departamento Intersindical de Pesquisa e Estudos Socioeconômicos (Dieese-pa).

Veja os valores encontrados:

Tapiocaria de Mosqueiro

Café preto (R$ 2,00 a R$ 4,00),

café com leite (R$ 3,00 a R$ 4,00),

cuscuz (R$ 5,00 a R$ 6,00),

mingau (R$ 7,00 a R$ 8,00),

tapioca com manteiga (R$ 4,00 a R$ 5,00),

tapioca com queijo (R$ 6,00 a R$ 8,00)

tapioca molhada (R$ 5,00 a R$ 6,00).

Mercado municipal

dourada (R$ 25,00 a R$ 27,00),

filhote (R$ 35,00 em todos os boxes pesquisados),

pescada amarela (R$ 35,00 em todos os boxes pesquisados),

pescada branca (R$ 18,00 a R$ 20,00),

tambaqui (R$ 18,00 em todos os boxes pesquisados)

tamuatá (R$ 20,00 em todos os boxes pesquisados).

carne de primeira (R$ 55,00 a R$ 65,00)

carne de segunda (R$ 23,00 em todos os boxes pesquisados)

O secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro, afirma que os permissionários da Tapiocaria da Vila e do Mercado Municipal de Mosqueiro estão preparados e abastecidos com produtos variados, preços equilibrados e com toda a segurança sanitária necessária para receber os veranistas. “Este é o principal momento de lucratividade para proprietários de bares, restaurantes e para os trabalhadores informais, que vêm se preparando para o mês de julho", explica.

Para os vendedores que trabalham nesses locais, a expectativa é grande. “Com o controle da pandemia, esperamos ter todos os nossos clientes de volta. Temos uma variedade de produtos típicos de Mosqueiro com preços bastante atrativos”, afirma a tapioqueira Elaine Cristina, que trabalha há 23 anos na Tapiocaria da Vila de Mosqueiro.