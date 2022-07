Mosqueiro: ação emite meia-passagem, cartão sênior e cartão especial neste sábado

Neste sábado (9), moradores do distrito de Mosqueiro, em Belém, podem participar de mais uma ação cidadã, onde haverá emissão da 1ª e 2ª via meia-passagem, de 1ª e 2ª vias do cartão sênior, da 2ª via do cartão especial e credencial para estacionamento. É uma iniciativa da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), das 9h às 14h, no Colégio Remígio Fernandez, localizado na Vila.

A ação cidadã é executada pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau), da Diretoria de Transportes da Semob, e conta com o apoio do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém e da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos).

VEJA MAIS

Entrega de cartões e credenciais

No mesmo dia haverá a entrega para os moradores de Mosqueiro de todos os cartões e credenciais solicitados ao longo das ações itinerantes realizadas nos meses de maio. A ação faz parte da programação do Verão da Gente, ação integrada envolvendo diversos órgãos da Prefeitura de Belém.

Documentos necessários

Para a emissão da 1ª via da meia-passagem, o estudante tem que agendar o atendimento pelo site do Passe Fácil. Além disso, o aluno deve apresentar original e cópia do RG.

Se for criança ou adolescente e não tiver o documento de identidade, pode apresentar a certidão de nascimento, além do comprovante de residência e uma foto 3×4.

Para a 2ª via da meia-passagem, além dos documentos citados acima, é necessária uma declaração da escola na qual é matriculado, com validade de até 30 dias.

Já para a 2ª via do passe especial, são necessários original e cópia do RG, do comprovante de residência, boletim de ocorrência ou o cartão danificado e uma foto 3×4.

Para as 1ª e 2ª vias do Passe Sênior é necessário apresentar original e cópia do RG, comprovante de residência e uma foto 3×4. Para a 2ª via é preciso acrescentar o Boletim de Ocorrência ou o cartão danificado.

Quem for buscar atendimento para a emissão de credencial de estacionamento (1ª e 2ª vias) deve apresentar original e cópia do RG ou CNH, comprovante de residência e CRLV do veículo. Para a 2ª via, acrescentar o Boletim de Ocorrência Policial ou a credencial danificada.