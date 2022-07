Prefeitura de Belém é questionada sobre decisão de manter praias de Mosqueiro impróprias para banho

A Associação Comercial de Mosqueiro (ACM) solicitou na quarta-feira (6), à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma) mais informações sobre os testes de balneabilidade realizados na ilha de Mosqueiro. Os estudos constataram na sexta-feira (1º), que as praias do Paraíso, Baía do Sol, São Francisco, Grande e praia do Murubira estão impróprias para banho. A ACM pediu cópia das análises laboratoriais com as datas das coletas e amostras, dados sobre a empresa que realizou os testes e o histórico dos exames.

Além disso, a Associação também quer saber o motivo de praias próximas e banhadas pelo mesmo rio tiveram resultados diferentes. Outra demanda é que a Semma realize os testes em períodos que antecedem às épocas de alta temporada, para que as providências legais sejam adotadas em tempo hábil pelos organismos competentes. O pedido seria na tentativa de não prejudicar a economia de Mosqueiro.

“Como qualquer balneário, os negócios locais são aquecidos com o veraneio; são milhares de visitantes que buscam a ilha de Mosqueiro nas férias de julho, que se destaca como principal polo turístico da Região Metropolitana [de Belém], o que é ótimo para a economia local, uma vez que o comércio sofre com os períodos de baixa temporada e a falta de investimentos públicos para melhorar o turismo”, disse Mário Cardoso, presidente da entidade.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Prefeitura de Belém e aguarda um retorno.

Relembre a decisão

As praias do Paraíso, Baía do Sol, São Francisco, Grande e praia do Murubira, no distrito de Mosqueiro, estão impróprias para banho. Além disso, não estão recomendadas para banho no veraneio a praia do Cruzeiro, no distrito de Icoaraci e praia Grande, na ilha de Outeiro. As informações são de um estudo da prefeitura, divulgado na tarde da última sexta-feira (1º).

No entanto, algumas praias estão liberadas, pois seguem os parâmetros de balneabilidade. Segundo o estudo publicado recentemente, todas as praias da ilha de Cotijuba estão próprias para banho. Já na ilha de Outeiro, as praias permitidas são da Brasília e do Amor. Na ilha de Mosqueiro, as praias do Areão, Ariramba, Chapéu Virado, Farol e Marahu não possuem restrição.