Mosqueiro completa 127 anos com liberação de créditos, ordem de serviço e festa

Um dos locais preferidos dos paraenses seja em temporada de férias ou não, o Distrito de Mosqueiro completa 127 anos nesta quarta-feira (6). Ele foi fundado em 6 de julho de 1895, e os primeiros habitantes foram os indígenas tupinambás. A data será marcada com medidas a cargo da Prefeitura de Belém visando fortalecer a economia e o potencial turístico da ilha. No começo da noite desta quarta-feira, na Praça Matriz, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e a coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão, irão assinar a liberação dos primeiros créditos solidários que a Prefeitura de Belém concede no distrito. O prefeito e o secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, assinarão a Ordem de Serviço (OS) de recuperação da praça Baía do Sol.

Os recursos dos primeiros créditos solidários serão depositados nas contas dos beneficiados na sexta-feira (8). Serão contemplados, neste primeiro momento, 20 tapioqueiras e feirantes dos mercados da Vila e do Chapéu Virado. Eles receberão o valor médio de R$ 4 mil. A expectativa é que a iniciativa tenha impacto na renda de pelo menos 40 famílias ou 200 pessoas.

Praça e serviços

Já a praça Baía do Sol receberá vários serviços, como calçamento, paisagismo, iluminação, pinturas, bancos, lixeiras, recuperação de letreiro e instalação de placas de identificação de vias.

Na Ilha do Mosqueiro, a gestão municipal providencia obras e serviços como limpeza de vias, recuperação asfáltica e reformas das unidades básicas de saúde, aumento dos benefícios das famílias do Programa Bora Belém.

Durante a visita, o prefeito Edmilson Rodrigues deverá anunciar mais obras para Mosqueiro, como a reforma completa do Espaço do Praia, onde será instalada a primeira Escola de Gastronomia da Amazônia. A OS dessa obra já foi assinada pelo prefeito e o governador Helder Barbalho, em Belém.

Verão

A programação dos 127 anos terá, ainda, uma grande festa e uma agenda de shows, capitaneada pela Banda da Guarda Municipal de Belém, que volta ao palco do coreto da praça da Matriz, em Mosqueiro, onde se apresentou pela primeira vez, em julho de 1992. Na ocasião, será lançada oficialmente a agenda do Verão da Nossa Gente 2022 da Prefeitura de Belém. A partir das 17 horas, no local, haverá danças circulares, de ritmos, cantores de Mosqueiro, show do MC Dourado e espetáculo pirotécnico. Um bolo gigante de mais de três metros será servido ao público.

"Essa festa de aniversário marca os avanços que Mosqueiro tem conquistado e o retorno das atividades de rua dois anos após a pandemia da covid-19 mais acirrada", destaca a agente distrital, Vanessa Egla.

Programação – Mosqueiro 127 anos

Quarta-feira - 6/7 - Praça da Matriz

17h – Aula de ritmos para crianças e idosos;

18h - Espetáculo de Danças circulares;

A partir das 18h

Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e a coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão, assinam a liberação dos primeiros créditos solidários que a Prefeitura de Belém concede no distrito, por meio do Banco do Povo;

Prefeito e secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, assinam a Ordem de Serviço (OS) de recuperação da praça Baía do Sol;

18h30 - Cia. de Danças Professor Bira Marques;

19h - Banda 6 de Julho;

20h – Solenidade de abertura oficial do Verão da Nossa Gente;

20h30 - Banda da Guarda Municipal de Belém;

21h - Cantora Cíntia Melo;

22h - MC Dourado;

Encerramento com show pirotécnico.