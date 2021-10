Sebastião Tapajós é sepultado em Santarém

O corpo do violonista Sebastião Tapajós foi sepultado, no final da manhã desta segunda (4), em Santarém, oeste do Pará. A cerimônia, diferente das homenagens pela manhã, foi mais restrita a familiares e amigos mais próximos. O artista está no cemitério Recanto do Amanhã.

O músico deu entrada no sábado (2), no hospital da Unimed, em Santarém, apresentando sintomas típicos de um infarto. O artista foi encaminhado ao setor de reanimação e após 40 minutos veio a óbito.

Nesta manhã, o corpo, que estava sendo velado no palco da Casa de Cultura, foi conduzido em um cortejo pelo Corpo de Bombeiros para a missa de corpo presente, na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição.