Governo do Pará decreta luto oficial de 3 dias pela morte do violonista Sebastião Tapajós

O Governo do Pará decretou, na noite deste sábado (2), luto oficial de 3 dias pela morte do violonista Sebastião Tapajós. A informação foi compartilhada nas redes sociais do Governador Helder Barbalho.

“Decreto luto oficial de três dias pelo falecimento do nosso eterno violonista, Sebastião Tapajós”, destacou.

Governador já havia publicado no Twitter sobre a morte do artista:

“Acabo de receber a triste notícia do falecimento de Sebastião Tapajós. Nascido em Alenquer, foi considerado um dos maiores violonistas do mundo. Meus profundos sentimentos à família e amigos de nosso eterno Tião!”

O violonista Sebastião Tapajós, morreu aos 79 anos na tarde deste sábado (2), em Santarém, vítima de um infarto. Ele chegou a ser encaminhado para o setor de reanimação, mas não resistiu.