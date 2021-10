Luto! Violonista Sebastião Tapajós morre em Santarém aos 79 anos

O violonista Sebastião Tapajós, um dos ícones da arte paraense, morreu aos 79 anos na tarde deste sábado (2), em Santarém, vítima de um infarto. Ele chegou a ser encaminhado para o setor de reanimação, mas não resistiu.

Em nota a Unimed Oeste do Pará informou o falecimento do paciente Sebastião Tapajós Pena Marcião ocorrido nesta noite, 02 de outubro, vítima de um infarto agudo do miocárdio.

Sebastião deu entrada no início da noite apresentando sintomas típicos de um infarto, entre eles, a falta de ar e foi encaminhado ao setor de reanimação, onde ficou por mais de 40 minutos sendo reanimado, sem sucesso.

Os médicos plantonistas, Dra Musa Martins e Dr Everaldo Otoni atestaram sua morte às 19:30.

Homenagens

O governo do Estado, através da Secult (Secretaria de Estado de Cultura) exaltou memória e o legado deixados pelo violonista:

"O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), lamenta a morte do músico Sebastião Tapajós, um dos mais talentosos violonistas do mundo. Ele teve um infarto na noite deste sábado (02). Natural de Alenquer, no Oeste do Pará, Sebastião iniciou sua trajetória com o violão ainda criança, em Santarém.

Já adulto, fez carreira no Brasil e na Europa, se apresentando com nomes consagrados da música nacional e internacional. Recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) e pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

Em 2019, o selo Violão Paraense, da Secult, homenageou Sebastião Tapajós reunindo 30 partituras e a biografia do compositor. A Secretaria de Cultura se solidariza com os familiares, amigos e fãs desse grande mestre da cultura mundial."

A Câmara Municipal de Santarém soltou uma nota sobre o falecimento do músico:

"A Câmara Municipal de Santarém vem de público manifestar pesar pelo falecimento do violonista Sebastião Pena Marcião, o Sebastião Tapajós, ocorrido neste sábado, 02 de outubro de 2021.

Dessa forma, o legislativo santareno reconhece o talento e o valor desse artista para a cultura santarena, que, com seu trabalho, levou o nome da Pérola do Tapajós para vários continentes.

E foi em terras mocorongas que Sebastião Tapajós escolheu para viver seus últimos dias, ficando a gratidão do nosso povo.

Ao mesmo tempo, os vereadores santarenos se solidarizam com familiares e amigos desse grande artista.

Ronan Liberal Júnior

Presidente da Câmara Municipal de Santarém"