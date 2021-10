Em Santarém, familiares, músicos e amigos participam de cortejo de Sebastião Tapajós

A segunda-feira (4) amanheceu triste no município de Santarém. Era hora do adeus ao violonista Sebastião Tapajós. O músico deu entrada no sábado (2), no hospital da Unimed, em Santarém, apresentando sintomas típicos de um infarto. O artista foi encaminhado ao setor de reanimação e após 40 minutos veio a óbito. Nesta manhã, o corpo, que estava sendo velado no palco da Casa de Cultura, foi conduzido em um cortejo pelo Corpo de Bombeiros para a missa de corpo presente, na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição.

"A gente sofre com a partida dele. Não só nós, amazônicos, mas todo o Brasil e todo o mundo, como alguns países já começaram a manifestar saudade, tristeza pela partida do Sebastião", relatou o maestro, cantor, compositor e amigo Nilson Chaves, que compareceu à despedida. No local, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, informou que, por sugestão do Governo do Estado, o nome do Centro de Convenções de Santarém, que está em obras, se chamará Sebastião Tapajós.

Na ocasião representantes do instituto Sebastião Tapajós — que além da preservação e divulgação do trabalho do artista, leva o conhecimento da música, gastronomia ecologia e meio ambiente aos santarenos — prestaram suas homenagens. A cidade e todo o estado estão em luto oficial de três dias.

O corpo de Sebastião Tapajós foi cortejado por ruas de Santarém com apoio dos bombeiros (Ândria Almeida / O Liberal)

"Perder Sebastião é mergulhar em um silêncio profundo, em águas que ficam paradas, Sebastião é isso, é o encantamento da floresta, das águas, do movimento da criatividade e da generosidade, a gente ainda não entende bem, ele estava tão cheio de vida, de projetos, então essa partida nos deixa um vazio que vai demorar a curar", disse Ursula Vidal, titular da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult).

Matéria em atualização.