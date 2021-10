Conheça a obra marcante de Sebastião Tapajós, que abraçou o mundo com mais de 60 álbuns

O violonista paraense Sebastião Tapajós saiu de cena no último sábado, 2, vítima de um infarto. Mas deixa no mundo uma obra que enche o país de orgulho. As cordas do virtuoso violão amazônico tocaram e encantaram públicos em Nova York (EUA), e ele também abraçou o mundo com álbuns gravados na Argentina e Alemanha.

Se Tapajós conseguiu envolver um mundo inteiro com o som de suas cordas, é porque não faltaram composições. Foram mais de 60 discos lançados, numa discografia inaugurada com "Apresentando Sebastião Tapajós e seu Conjunto" (1963). Desde lá foram muitas obras, e selecionamos algumas para apresentar um pouco da obra deste gigante da música.

Violão & Amigos (1978)

Guitarra Fantástica (1974)

Xingu (1979)

Amazônia Brasileria (1997)

Da Minha Terra (1998)