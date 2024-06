Confira 10 praias imperdíveis para ir em julho no Pará

O verão amazônico chegou com força total e com ele a temporada de férias no mês de julho, a época perfeita para aproveitar as belas praias do Pará. Se você ainda não decidiu seu destino, não se preocupe! O Estado oferece uma variedade de opções para todos os gostos, desde praias badaladas até verdadeiros paraísos escondidos, todos eles ideais para curtir com a família e amigos. Pensando nisso, o portal OLiberal selecionou 10 praias imperdíveis para você ir em julho.

VEJA MAIS

1. Ilha do Amor - Alter do Chão

A imagem mostra a Ilha do Amor em Alter do Chão (Dorgival Viana/arquivo pessoal cedido)

A Praia da Ilha do Amor, localizada na charmosa vila de Alter do Chão, em Santarém, ostenta o título de um dos destinos mais belos do Brasil, segundo o jornal The Guardian. Com uma extensa faixa de areia branca banhada por águas cristalinas e cercada por barquinhos coloridos, a ilha oferece um cenário paradisíaco para quem busca relaxar e se conectar com a natureza da Amazônia.

⛱️ O que fazer?

Para quem busca atividades além do descanso na praia, a Ilha do Amor reserva algumas surpresas. A Trilha da Serra da Piraoca leva os visitantes ao topo do morro para uma visão mais privilegiada da paisagem, do Rio Tapajós e da vila de Alter do Chão. O trajeto curto e de fácil acesso garante uma experiência gratificante para turistas de todas as idades. Além disso, é possível alugar caiaques para remar pelo Lago Verde.

🚗 Como chegar?

Para chegar na Ilha do Amor, é preciso partir da vila de Alter do Chão, que fica a 37 km do centro de Santarém. Para chegar até lá partindo de Belém, o visitante tem duas opções: por avião, com um voo de 1h15, e de barco, em uma viagem com duração de 3 dias. De santarém, o turista pode alugar um veículo particular, contratar um transfer/táxi ou ir de ônibus até Alter do Chão. Vale destacar que a melhor época para visitar a região é de agosto a dezembro.

No auge da seca, é possível cruzar a pé da vila para a praia. Já na cheia, a ilha fica quase submersa, restando apenas as pontas das cabanas dos restaurantes visíveis. A travessia para a ilha é feita de barco, com um custo a partir de R$ 5.

💸 Quanto custa?

Os preços das passagens aéreas variam de acordo com a época e a companhia aérea. Uma viagem de ida e volta de Belém para Alter do Chão, em julho, custa cerca de R$ 1.500. Já o valor da passagem de barco varia conforme a acomodação escolhida, a partir de R$ 250 para a opção mais simples.

2. Praia do Atalaia - Salinópolis

Praia do Atalaia, Salinas. (Márcio Nagano/O Liberal)

Se você busca agitação e badalação, a Praia do Atalaia em Salinópolis é o lugar ideal. Com extensa faixa de areia, barracas bem equipadas e restaurantes com culinária típica, a praia oferece diversão para todas as idades. À noite, a praia se transforma em uma grande balada ao ar livre, com música e carros estacionados na areia.

⛱️ O que fazer?

Um dos grandes diferenciais da Praia do Atalaia são as suas dunas de areias brancas, que formam um cenário espetacular e é um ótimo lugar para tirar fotos. A subida nas dunas pode ser cansativa, mas a vista vai recompensar o esforço: do alto, é possível contemplar a beleza da praia, do mar e da cidade. No local também podem ser feitos passeios de buggy e quadriciclo, assim como se aventurar nos esportes aquáticos como surfe, stand up paddle, jet ski e banana boat na praia.

E para quem busca um refúgio refrescante, diferente da água salgada da praia, tem o Lago da Coca-Cola: uma lagoa de água escura e gelada. É possível chegar nas dunas pela rua Dunas do Lago (menos cansativo), que dá acesso também ao lago, como também diretamente pela praia, subindo as dunas.

🚗 Como chegar?

Salinas fica a 220 km de Belém e oferece diversas opções de transporte. De carro particular, a viagem dura cerca de 3h30min. Ônibus, vans e aviões também são opções viáveis, com preços que variam de acordo com o meio de transporte escolhido.

A Praia do Atalaia fica a 15 km do centro da cidade de Salinópolis, mas o bairro é repleto de hotéis, pousadas e agitados quiosques e barracas de praia e restaurantes.

💸 Quanto custa?

Para quem optar por ir de ônibus, a passagem para a região custa cerca de R$ 85. Já aqueles que não querem encarar uma estrada de quase quatro horas podem optar por ir de avião. A passagem custa um pouco mais de R$ 400.

3. Praia da Princesa - Ilha de Algodoal

Praia da Princesa-Algodoal (Reprodução/Carlos Macapuna)

Para quem prefere um refúgio tranquilo, a Praia da Princesa na Ilha de Algodoal é a pedida certa. Localizada em uma ilha que não permite a circulação de veículos, a praia oferece um ambiente rústico e preservado, ideal para quem busca contato direto com a natureza. As águas calmas e a beleza da região garantem um descanso revigorante. Ao contrário de outras praias badaladas, o local a preserva sua beleza natural intocada, livre da poluição.

⛱️ O que fazer?

Mais do que apenas uma praia, a Princesa oferece um conjunto de atrativos que a tornam um destino único. Para quem prefere água doce, a Lagoa da Princesa, localizada atrás das dunas, é o destino ideal. Suas águas geladas proporcionam um refúgio refrescante da praia. Para chegar à lagoa, basta caminhar até o final da Praia da Princesa, passando o Bar da Pedra, e seguir em direção às dunas.

O Bar da Pedra é um dos pontos mais badalados da Praia da Princesa. Com uma vista privilegiada para o mar e a ilha, o bar oferece um ambiente animado ao som de reggae, perfeito para relaxar com amigos ou curtir a noite com música ao vivo.

[[(standard.Article) Ilha de Algodoal no Pará: como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer]]

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)