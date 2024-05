Ilha do Marajó: veja 7 praias para visitar nesse paraíso localizado no Pará

Para quem curte um lugar paradisíaco e belas praias, o Arquipélago do Marajó, conhecido por muita gente apenas como "Ilha do Marajó", é o local ideal e que oferece ambas as opções. É o maior arquipélago fluviomarinho do mundo, composto por aproximadamente 3.000 ilhas e ilhotas. Sendo assim, a redação integrada do Grupo O Liberal traz 7 praias para visitar nesse paraíso localizado no Pará:

1 - Joanes

O arquipélago do Marajó possui inúmeras paisagens e praias paradisíacas, podendo se destacar a praia de Joanes, no município de Salvaterra, com sua água levemente salgada e ventos fortes. Os melhores meses para visitar o local são durante o final e começo de ano, pois é o período de sol. Possui um conhecido comércio de artesanato e ruínas visitáveis de um convento.

A paisagem natural de Joanes agrada pessoas que buscam no Marajó um momento para relaxar (Carlos Sodré / Agência Pará)

2 - Barra Velha

Localizada no município de Soure, a Praia da Barra Velha oferece o que tem de melhor para quem deseja paz e calmaria, com sua água morna e paisagem exuberante. É uma praia de água doce bem exótica, pelas árvores de galhos retorcidos que ficam na areia, mais precisamente numa área de mangue que dá acesso a praia, próximo à área de banho.

Praia de Barra Velha, em Soure (Heloá Canali/O Liberal.com)

3 - Pesqueiro

A praia mais famosa de Soure, a Praia do Pesqueiro possui uma extensa faixa de areia, com diversos coqueiros que servem como abrigo aos banhistas que pretendem passar o dia aproveitando a beleza paradisíaca e o que tem de melhor da gastronomia marajoara. Na maré baixa, é preciso caminhar bastante para chegar até a água, mas ficam umas piscinas naturais no caminho, que são bem gostosas e relaxantes.

O Pesqueiro é um destino ideal para quem quer calmaria. São quatro quilômetros de extensão de praias com paisagens rústicas e muito pitorescas (Thiago Gomes / Agência Pará)

4 - Praia Grande

Mais uma opção bem atrativa localizada no município de Salvaterra é a Praia Grande, sendo uma das mais frequentadas. Ela é recomendada para curtir com a família e amigos, em razão da grande extensão de areia e ausência de ondas. É tranquila tanto para banho quanto para uma caminhada. Com sua extensão de areia dourada e coqueirais, é ideal para longas caminhadas à beira-mar e para praticar esportes aquáticos, como o kitesurf.

5 - Caju-una

A praia do Caju-una fica localizada na comunidade que leva o mesmo nome, em Soure. O local oferece uma excêntrica integração entre a população da comunidade e a natureza, pois além das belezas naturais e exuberantes da região, os moradores locais são bem receptivos e sempre que podem, agraciam os visitantes com intrigantes histórias e lendas locais. Tudo na região é bem preservado, com seus coqueiros no igarapé ao lado.

6 - Céu

Vizinha a Vila de Caju-una, a Vila do Céu, também em Soure, a praia do Céu fica numa comunidade de pescadores, o acesso é através da Vila do Pesqueiro, com barco saindo da vila, entra num mangue belíssimo e segue para a comunidade e praia do Céu. Essa praia já ganhou destaque nacional como uma das mais bonitas, em 2018. Conhecida por ser quase deserta, sendo ideal para aqueles que procuram um local tranquilo e aconchegante.

7 - Araruna

Outra praia que não pode faltar em sua lista é a praia de Araruna, também em Soure, conhecida por sua beleza natural intocada. Com águas claras e areia branca, essa praia oferece um refúgio tranquilo para os visitantes. Desfrute de um mergulho refrescante ou simplesmente relaxe em uma das barracas de praia, saboreando um suco de frutas frescas.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)