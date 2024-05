Veja 7 balneários para curtir em um feriadão

No decorrer do ano sempre ocorre os famosos “feriados prolongados” ou “feriadão”, quando um feriado cai próximo a um final de semana. Para aproveitar esses dias de descanso e não precisar ir tão distante de Belém, a redação integrada de O Liberal lista dicas de 7 balneários próximos à capital paraense para curtir com a família e amigos. Confira:

1 - Parque dos Igarapés

Pode-se dizer que o Parque dos Igarapés é um dos balneários mais famosos e acessíveis para o belenense. Localizado na Travessa WE12, 1000, Conjunto Satélite, essa é uma das boas opções de lazer para quem busca aproveitar um feriadão em uma piscina com águas naturais, podendo levar toda a família. O local também conta com programações de tirolesa, trilhas e circuito aéreo. Ele funciona de sexta a segunda, das 9h às 17h.

Valores:

Segunda-feira: R$20

Sexta-feira: R$20

Sábado: R$25

Domingo e feriados: R$30

PCD´s com carteirinha, idosos a partir de 60 anos, e crianças até 10 anos, acompanhadas do responsável (necessário apresentar documento com foto)

2 - Balneário Ecológico Bica

Na Alça Viária, KM 33, em Ananindeua, o balneário Ecológico Bica cobra uma taxa de R$ 20 por pessoa na entrada, porém, crianças menores de 8 anos não pagam ingresso. Vale ressaltar que o lugar não aceita nenhum tipo de cartão de crédito e a entrada de comida e bebidas é vetada.

3 - Chácara Laqua Bianca

Essa é uma ótima opção para curtir piscinas com água natural, parque aquático infantil, igarapé, redário. Fica na estrada que dá acesso ao distrito de Mosqueiro. A Chácara Laqua Bianca funciona de quinta à segunda-feiras e feriados, das 09h às 17h.

Valores:

R$ 20,00 (por pessoa a partir de 12 anos);

R$ 10,00 (idoso - a partir de 60 anos);

4 - Paraíso das Fontes

Como o próprio nome diz, o lugar é um paraíso de águas cristalinas localizado na Estrada João Coelho, Km 12 - Zona Rural, Santo Antônio do Tauá. O Paraíso das fontes conta com um igarapé cheio de peixes, piscinas naturais, restaurantes (com cardápio acessível) e opções de lazer como passeios de caiaque, stand up pedal e canoa.

Valores:

Crianças menores de 5 anos: não pagam

Crianças de 6 a 12 anos e idosos: R$10

Adultos: R$15

Condições especiais para ciclistas, passeios de van e ônibus.

5 - Balneário Lagoinha

O Balneário Lagoinha fica em Santa Bárbara, com acesso pela PA-391 (Pau d’arco), Estrada do Genipauba (PA 408), segunda curva à esquerda (Ramal Araci). Vale ressaltar que não passa ônibus por perto e clientes que irão de ônibus precisam pegar um mototáxi para chegar até o local. Ele conta com restaurante a la carte (todos os dias), self-service (dias específicos), estacionamento, campo de futebol, sinuca, Igarapé infantil e adulto, e funciona de quinta a segunda-feira e feriados, das 8h às 17h

Valores:

R$10 - por pessoa

Pousada (24h) - a partir de R$220

6 - Balneário da Família

Como um nome bem sugestivo, o Balneário da Família é ideal para se divertir com toda a família. O balneário possui duas piscinas naturais que são abastecidas por uma fonte da mata que rodeia o local. Também existem quiosques e lanchonete no local além de música ao vivo nos finais de semana. Localizado na Rua Olho d’Água, no Curuçambá, em Ananindeua, é uma opção para aqueles que não pretendem encarar um trânsito pesado de saída da cidade.

Valores:

Sexta, sábado, segunda e terça: R$:15,00

Domingo e feriados: R$:20,00

7 - Balneário do Isaac

Mais próximo ainda de Belém, o balneário do Isaac fica em Ananindeua, na Passagem Paulo Assunção, no Icuí - Guajará. Lá, os amantes da natureza podem se deliciar com passeios de canoa com um precinho camarada. A entrada no local custa R$ 8 para crianças de 5 a 8 anos e idosos, e R$ 15 para o restante. Os proprietários pedem que os clientes preservem a natureza, proíbem consumo de bebida alcoólica e solicitam comprovante de vacinação. PCD’s e aniversariantes não pagam entrada.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)