Descubra a beleza da Ilha do Marajó: explore Soure e Salvaterra e suas praias deslumbrantes

Se você está em busca de um paraíso tropical pouco explorado, a Ilha do Marajó, localizada no estado do Pará, é o destino perfeito para você. Com seus encantadores municípios de Soure e Salvaterra, a ilha oferece uma combinação única de paisagens deslumbrantes, cultura rica e praias paradisíacas.

Explore também suas ruas charmosas, mergulhe na cultura local e aproveite as deslumbrantes praias que esses lugares têm a oferecer. Garanta momentos inesquecíveis nesse paraíso tropical pouco explorado.

O que tem em Soure, na Ilha do Marajó?

Conheça o charme colonial e a natureza exuberante da 'capital' do Marajó

Localizada na parte noroeste da Ilha do Marajó, Soure é uma pequena cidade encantadora que combina arquitetura colonial com uma atmosfera acolhedora. Ao passear por suas ruas tranquilas, você se sentirá imerso na história e na cultura local. Não deixe de visitar a Praça do Carmo, o principal ponto de encontro da cidade, onde você pode apreciar a bela igreja do Carmo e desfrutar da animada feira de artesanato.

Além de seu charme colonial, Soure também é conhecida por sua natureza exuberante. Aproveite para explorar a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Marajó, lar de uma rica diversidade de flora e fauna. Faça um passeio de canoa pelos igarapés e maravilhe-se com a abundância de aves, como guarás e colhereiros.

Como ir para Soure, na Ilha do Marajó?

Para desfrutar das belezas de Soure, na Ilha do Marajó, o visitante pode escolher três opções de transporte, todas via fluvial: lancha rápida, navio e balsa. As lanchas e navios partem do Terminal Hidroviário de Belém. Já as balsas, opção para quem vai se deslocar com veículo, tem saída do porto de Icoaraci. O tempo de trajeto depende do meio escolhido, podendo variar entre 2h a 3h.

Quanto custa a passagem para Soure, na Ilha do Marajó?

De acordo com a empresa Master Motors, que faz o trajeto da lancha rápida para o Marajó, a passagem está custando R$ 56,10. Já a tarifa da balsa varia conforme o veículo transportado, saiba os valores aqui.

O que tem em Salvaterra, na Ilha do Marajó?

Descubra as belezas naturais e cultura marajoara

Localizada na parte leste da Ilha do Marajó, Salvaterra é uma cidade que combina belas paisagens naturais com a rica cultura marajoara. Explore o centro da cidade e descubra a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, uma construção histórica que remonta ao século XVIII. Aproveite para visitar o Mercado Municipal e experimentar os sabores autênticos da culinária marajoara, entre eles, o queijo do marajó e a carne de búfala.

As melhores praias de Soure e Salvaterra: um paraíso a ser explorado

Mas é nas praias que Salvaterra realmente brilha. A praia do Pesqueiro é uma das mais famosas, com suas águas calmas e areias brancas. É o local perfeito para relaxar, nadar e desfrutar de um belo pôr do sol.

O Pesqueiro é um destino ideal para quem quer calmaria. São quatro quilômetros de extensão de praias com paisagens rústicas e muito pitorescas (Thiago Gomes / Agência Pará)

Outra praia imperdível é a Praia Grande, com sua extensão de areia dourada e coqueirais. É ideal para longas caminhadas à beira-mar e para praticar esportes aquáticos, como o kitesurf.

Além das praias de Salvaterra, Soure também oferece opções incríveis para os amantes do sol e do mar. A praia de Barra Velha é uma das mais populares, com suas águas cristalinas e ambiente tranquilo. É um ótimo local para banhos refrescantes e para saborear a culinária local.

Praia de Barra Velha, em Soure (Heloá Canali/O Liberal.com)

Outra praia que não pode faltar em sua lista é a praia de Araruna, conhecida por sua beleza natural intocada. Com águas claras e areia branca, essa praia oferece um refúgio tranquilo para os visitantes. Desfrute de um mergulho refrescante ou simplesmente relaxe em uma das barracas de praia, saboreando um suco de frutas frescas.