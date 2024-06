Verão exige hidratação reforçada para evitar tontura, dor de cabeça e fadiga

Com o verão amazônico a todo vapor, a necessidade de se hidratar torna-se ainda mais importante. Com a onda de altas temperaturas que tem deixado vários estados brasileiros em alerta, isso se torna essencial, principalmente para os amantes de praias e balneários. A nutricionista Thais Veloso, de Belém, explica que, ao não se hidratar corretamente, sintomas como tontura, boca seca, dor de cabeça, fadiga, urina escurecida, entre outros, podem surgir devido a uma potencial desidratação.

A água é essencial para manter a hidratação corporal e faz parte de vários processos no nosso organismo, como o equilíbrio hidroeletrolítico. Outras bebidas também podem auxiliar na hidratação, como água de coco, sucos e chás.

“A água e seus eletrólitos são componentes essenciais do meio interno do organismo. Dessa maneira, manter a hidratação adequada ao longo do dia auxilia na saúde como um todo. Além de consumir água potável, o indivíduo pode consumir chás, sucos ou água de coco com o objetivo de hidratação também. Em ordem de importância, a água potável tem total condição de nos hidratar sem a necessidade de se consumir sucos, chás ou afins”, detalha a especialista.

A nutricionista esclarece que a quantidade de água a ser consumida por dia varia de acordo com a faixa etária e peso do indivíduo. Para um adulto saudável, calcula-se 35 ml de água por kg de peso ao dia. Se o paciente tem 80 kg, ele deve consumir por dia 2,8 litros de água. Em média, 8 copos de 250 ml de água podem fornecer uma hidratação adequada.

“Levar uma garrafinha de água congelada para praias e clubes é uma ótima dica para consumir água gelada ao longo do passeio. No nosso clima quente, torna-se atrativo beber água gelada. Tem também a água de coco, que é maravilhosa em composição tanto para nossa hidratação quanto como fonte de carboidrato/energia”, recomenda.

A pequena Agnes se refrescando enquanto brinca na Praça Brasil (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Importância da hidratação no calor amazônico

Raisa Costa, social media de 26 anos, conta que já é um hábito sempre andar com uma garrafinha de água em Belém para se hidratar durante as caminhadas na Praça Brasil, no Umarizal. Ela e a filha Agnes, de 2 anos, não abrem mão de uma boa água de coco bem geladinha, pois a intenção é sempre estarem bem hidratadas agora nessa época de verão.

“A hidratação é extremamente importante, seja com água, com suco ou com água de coco. Principalmente agora nesse tempo de um calor mais excessivo ainda. Sempre ando com uma garrafinha ou até mesmo quando passear com ela, que sempre pede algo para beber. Então, eu sempre aproveito para trazer a Agnes aqui para caminhar comigo, dar uma voltinha e tomar uma água de coco com ela, para também reforçar a nossa saúde”, disse.

O feirante da praça, Adalberto Miranda, de 37 anos, defende que o período de julho exige mais do corpo. "É um período que a gente precisa tomar bastante água para se hidratar, porque aqui na capital é bastante quente. Precisamos de bastante hidratação com água. Se antes eram 2 litros de água, agora temos que beber pelo menos 3 litros, para redobrar justamente o corpo e ficar bem hidratado”, ressalta o feirante.

Adalberto Miranda também aproveita para se refrescar no calor amazônico (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Dicas para manter-se hidratado no verão:

- Monitorar o consumo de água por aplicativos de lembrete de água;

- Traçar metas em quantidade de copos que deve consumir ao dia: 8 copos de 250 ml de água por dia podem fornecer uma hidratação adequada;

- Não esperar sentir sede para beber água;

- Observar a coloração da sua urina: se estiver na cor amarelo forte, é sinal de que você deve consumir mais água;

- Levar sempre uma garrafinha de água quando sair de casa; se preferir, congele a água na garrafinha e consuma ao longo do dia enquanto a garrafa descongela;

- Definir intervalos entre o consumo de água: de 1h30 em 1h30, ou de 2h em 2h;

- Optar por pedir água ou sucos ao ir a restaurantes, evitando consumir refrigerantes.

Lucas Quirino (estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenado do núcleo de Atualizades)