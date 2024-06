Especialista alerta sobre os cuidados na hora de comprar os óculos de sol

O verão chegou e quando falamos em verão, também falamos de vários problemas causados pela exposição ao sol e isso inclui a saúde dos olhos. Os raios ultravioletas UVA e UVB fazem com que haja lesões na retina, além de acelerar o aparecimento de doenças como a catarata e o pterígio, que é a formação de uma membrana sobre o globo ocular. Para proteger os olhos dos raios solares, muitas pessoas optam por usar óculos de sol, e com isso, é essencial estar atento a que tipo de óculos usar e onde adquirir.

O Médico Oftalmologista, Lauro Barata, explica que no verão é necessário ter bastante cuidado. "Temos que ter um óculos que tenha proteção contra raios UVA e UVB, porque o sol em excesso pode levar ao aparecimento da carne crescida, do pterígio, da formação precoce de catarata e até mesmo uma degeneração que acontece na retina, chamada degeneração ocular”, alerta.

Segundo o profissional, nesta época onde idas às praias do estado são mais frequentes, é imprescindível ficar atento. “Temos que ter cuidado ao cair algum tipo de corpo estranho nos olhos, como areia, se cair, lavar com água em abundância. Em relação a água do mar é natural provocar leve ardência, ela não traz nenhum dano para a visão desde que o paciente não esteja utilizando lentes de contato, pois esse fator, pode sim levar a algum processo inflamatório e infeccioso devido ao acumulo de alguma bactéria na lente de contato”, diz.

Lauro Barata (Médico Oftalmologista)

De acordo com o médico, qualquer pessoa pode usar óculos escuros, tanto adultos como crianças, porém, ele alerta que a principal importância é que os óculos sejam comprados em óticas para obter uma segurança e confiabilidade de que não trará danos à saúde dos olhos. “Os óculos de sol têm que ser adquiridos em óticas, pois elas têm certificações e possibilitam uma garantia maior para você evitar comprar um óculos que não contenha a proteção UVA e UVB”, afirma o especialista.

Já para quem usa óculos de grau, o médico alerta que há algumas opções para utilizar o óculos de sol. “Quem usa óculos de grau que queira ter uma proteção, ou incorpora na lente essa proteção, ou manda fazer um óculos escuro com o grau que a pessoa apresenta. Também existe a opção do paciente usar lentes de contato e utilizar óculos de sol, obviamente comprado em ótica”, diz. Em caso de um desconforto maior na visão devido a água do mar ou piscina, Lauro alerta que o ideal é sempre procurar um médico oftalmologista, pois só o profissional pode determinar com exatidão algum processo inflamatório que a pessoa tenha.

A estudante de fisioterapia Aline Tabarana, conta que durante o dia a dia acaba esquecendo de utilizar os óculos de sol. “ Eu uso mais quando vou à praia, confesso que no dia a dia acabo esquecendo, é só na praia mesmo. Também confesso que nunca procurei especialistas para recomendar, eu só acho bonito e compro. A última vez que compre foi em ótica”, relata a jovem.

Aline Tabarana - Estudante de Fisioterapia (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Já o operador de câmbio, Rafael Leal, relata que utiliza os óculos de sol em qualquer área de lazer a céu aberto e com a visibilidade da luz solar bastante alta. “A frequência de utilizar o óculos de sol é muito maior, toda vez que tiver um evento diurno com a luz solar muito grande, eu uso bastante óculos de sol. Até porque eu uso óculos de grau, eu tenho óculos de sol com grau justamente por isso, por conta da luminosidade alta”, conta.

Rafael Leal - Operador de Câmbio (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Rafael também conta que faz a consulta com oftalmologista todo ano, para estar sempre verificando como está o grau. ”Sempre consulto como está o grau e a incidência de visão por conta do meu trabalho, eu trabalho direto no computador, então tenho que fazer consulta regularmente, tenho que fazer consulta com oftalmologista para ele poder verificar a visão e também poder indicar as melhores lentes para eu estar utilizando, tanto com óculos de sol ou com óculos de grau”, finaliza.