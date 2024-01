Eleições nos EUA: entenda como funciona a corrida eleitoral à Casa Branca

A disputa pela presidência dos Estados Unidos está marcada para o dia 5 de novembro, mas o processo eleitoral é longo, iniciando no próximo dia 15 de janeiro com o Caucus no estado de Iowa. Para melhor compreensão da complexidade das etapas eleitorais, o Grupo Liberal criou um guia para entender como funciona a corrida pela Casa Branca.

Primárias

Nas eleições dos Estados Unidos, o vencedor sempre é republicano ou democrata. O partido Republicano é, historicamente, ligado ao conservadorismo americano, enquanto o partido Democrata é associado a pautas mais liberais.

Apesar dos dois serem os principais partidos, o sistema abrange outros menores de pouca relevância. Historicamente, jamais um terceiro partido ou um candidato independente venceu a eleição, graças ao sistema que, apesar de não ser bipartidário em teoria, na prática acaba praticando o bipartidarismo.

Democratas

FRANKLIN D. ROOSEVELT(1933-1945)

JOHN KENNEDY(1961-1963)

JIMMY CARTER(1977-1981)

BILL CLINTON(1993-2001)

BARACK OBAMA(2009-2017)

JOE BIDEN( 2020 - ATUALMENTE)

Republicanos

DWIGHT D. EISENHOWER(1953-1961)

RICHARD NIXON(1969-1974)

RONALD REAGAN(1981-1989)

GEORGE H BUSH(1989-1993)

GEORGE W BUSH(2001-2009)

DONALD TRUMP(2017-2021)

Nas primárias, os partidos realizam um processo eleitoral entre os seus candidatos, que fazem campanha pelo país para buscar a nomeação do partido nas eleições gerais. Diferente de outros processos eleitorais pelo mundo, as primárias americanas não acontecem apenas em um único dia, e sim durante meses. No calendário eleitoral, de janeiro a junho ocorrem diversas eleições pelo país, já que cada estado tem o seu dia de votação, como é o caso de Iowa, que tradicionalmente é o primeiro a votar.

Em março ocorre a "Super Tuesday" ou "Super Terça", onde quinze estados realizam suas primárias no mesmo dia. Este é o momento mais importante das primárias porque, geralmente, quem se sai melhor na data, acaba ficando com a indicação do partido.

Segundo analistas, as primárias não acontecem no mesmo dia para todos os estados porque isso beneficiaria candidatos com mais recursos. Além disso, eleições em diferentes datas e estados permitem que os partidos consigam afunilar os candidatos, eliminando aqueles que têm desempenho ruim nas primeiras primárias.

Um dos motivos de Iowa ser o primeiro estado é pelo seu tamanho, que permite que todos os candidatos percorram de carro, visitando eleitores e fazendo eventos sem precisar de grande aporte financeiro.

Quem pode votar nas primárias?

As regras de votação dependem das leis de cada estado. As primárias são geralmente realizadas em locais de votação como qualquer outra eleição.

Existem as chamadas “primárias abertas”, onde qualquer eleitor apto pode votar nas primárias democratas ou republicanas, e as “primárias fechadas”, onde apenas os cidadãos registrados em determinado partido votam nas primárias deste mesmo partido.

Em alguns estados, é permitido que o cidadão faça seu registro no dia da votação, mas são minoria no país.

Após as primárias, os partidos realizam suas convenções. Neste ano, a convenção do partido Republicano será realizada nos dias 15 a 18 de julho em Milwaukee, Wisconsin. Já os democratas realizarão nos dias 19 a 22 de agosto em Chicago, Illinois. Neste evento, cada partido homologa oficialmente o nome que disputará a presidência pelo partido.

Contagem de votos

Nos Estados Unidos, o voto é indireto, ou seja, o eleitor não vota diretamente no candidato de sua escolha. Quando o cidadão se encaminha para a urna, ele encontra uma cédula com o candidato de sua preferência, mas são os delegados que escolhem o presidente.

Cada estado tem uma quantidade de delegados que é determinada de acordo com o censo demográfico. Portanto, estados mais populosos como a Califórnia, tem mais delegados que o Estado de Oklahoma. O candidato que obtiver mais votos na cédula, mesmo que por apenas 1 voto de diferença, leva obrigatoriamente todos os votos dos delegados daquele estado. É o chamado sistema "winner takes all", ou "o vencedor leva tudo". 48 dos 50 estados adotam este modelo, com exceção do Maine e Nebraska.

Votação nas primárias e eleições gerais

Nas primárias, vence a indicação do partido o candidato que conseguir a maioria simples dos delegados aptos de cada Estado. Nas eleições gerais, ganha a eleição o candidato que ultrapassar a marca dos 270 delegados. Este é o número mágico que todos calculam exaustivamente para chegar até a Casa Branca.

A complexa fórmula eleitoral permite que um candidato seja eleito presidente sem ter a maioria do voto popular, desde que consiga alcançar o número de delegados necessários. Isso aconteceu com Donald Trump em 2016, que teve quase três milhões de votos a menos que Hillary Clinton, mas venceu no colégio eleitoral com 304 delegados contra 227 de Clinton.

Primárias x Caucus

Nem sempre o processo de votação é o mesmo, com eleitores esperando em uma fila e depois escolhendo o candidato que mais lhe agrada em uma cabine privada. Este é o processo mais comum, que ocorre na grande maioria dos estados durante as primárias, mas não é o único.

O Caucus é um sistema em que no dia e hora marcada, eleitores se reúnem em ginásios, escolas, lanchonetes e até na sala de casa de pessoas credenciadas, para escolher o candidato vencedor no Estado.

Neste modelo, cada partido determina seu processo de votação, mas ambos envolvem uma discussão pública sobre candidaturas. No caucus republicano, os eleitores registrados se reúnem para discutir as propostas e, após um determinado tempo, votam no seu candidato em um pedaço de papel, posteriormente depositado em uma urna e contabilizado por fiscais.

O Caucus de Iowa é o mais famoso porque é o primeiro a acontecer no calendário eleitoral. Geralmente, republicanos e democratas iniciam a corrida eleitoral pelo pequeno estado do centro-oeste do país, mas isso mudará em 2024. O partido democrata alega que Iowa não representa a diversidade do país, portanto, não tem um recorte justo da população. Enquanto os republicanos permanecerão com a tradição de começar em Iowa, neste ano, os democratas decidiram iniciar na Carolina do Sul, gerando atritos com o estado de New Hampshire, que não aceita ceder o posto de primeira "primária" de fato, já que em Iowa o sistema que vigora é o caucus.

Há muitas críticas sobre o sistema de Caucus, porque diferente das primárias, que permitem ao eleitor votar durante o dia inteiro, no Caucus é hora marcada. Portanto, geralmente, o número de eleitores que comparecem para participar é extremamente baixo. Em 2020, o Caucus do partido Democrata em Iowa contou com pouco mais de 170 mil eleitores em um Estado com três milhões de habitantes.

Principais candidatos

O partido que tem um presidente na Casa Branca disputando a reeleição, dificilmente tem candidatos fortes na disputa. No partido Democrata, Joe Biden não tem grande concorrência, mas enfrentará o deputado Dean Philipps, do estado de Minnesota, e a autora de livros de ajuda espiritual, Marianne Williamson.

No partido Republicano, Donald Trump é o grande favorito com larga vantagem em relação aos outros candidatos, mas enfrenta antigos aliados que buscam acabar com o domínio do ex-presidente no histórico partido.

Ron DeSantis, atual governador da Flórida, era apontado como principal concorrente de Trump. DeSantis se tornou extremamente popular pelas medidas adotadas em seu governo, incluindo o veto do uso obrigatório de máscaras durante a pandemia, a proibição de aulas sobre identidade de gênero e orientação sexual em todas as séries de ensino básico, maior restrição nas políticas de aborto no estado e a expansão nos direitos ao uso de armas de fogo.

O bom desempenho econômico e a agenda alinhada ao conservadorismo americano, deram projeção nacional ao governador da Flórida. A sua candidatura, entretanto, foi prontamente rejeitada por Trump e seus apoiadores, que passaram a menosprezar a sua viabilidade e potencial. Em pesquisa recente, encomendada pelo Rasmussen Reports, DeSantis aparece em 4o lugar com 9% dos votos, enquanto Trump lidera com 51% da preferência entre republicanos.

A ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, é a candidata que mais tem crescido desde que anunciou a sua candidatura. Haley foi embaixadora na ONU durante o governo Trump, tendo destaque nos primeiros meses de governo, mas se tornou crítica do ex-presidente após os ataques ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Segundo ela, "Trump nos decepcionou. Ele seguiu um caminho que não deveria, e nós não deveríamos tê-lo seguido, e não deveríamos tê-lo ouvido".

Nos primeiros meses de campanha, Nikki Haley aparecia com 1% dos votos, e hoje está em segundo lugar com 13%, segundo pesquisas. A ex-aliada de Trump também se tornou a candidata com maior número de financiadores bilionários, assumindo o favoritismo entre os grandes nomes que buscam reduzir a força e influência do ex-presidente no Partido Republicano.

Swing States

Na disputa presidencial, existem estados que sempre votam em candidatos do mesmo partido, e acabam não sendo alvo de disputa pelos dois lados. Na Califórnia, há décadas que o estado vota em grande maioria em candidatos democratas, por isso é considerado um "blue state", ou "estado azul", em referência à cor do partido.

Da mesma forma, estados como Arkansas e Wyoming são considerados "red states" ou "estados vermelhos", em alusão ao partido Republicano. O Texas não escolhe um candidato democrata desde 1976, e provavelmente continuará votando no candidato republicano em 2024, mas é alvo de disputas porque tem uma boa parte do eleitorado que se identifica com democratas.

Nestes estados, candidatos do lado oposto dedicam pouco tempo e recursos porque já sabem que sairão derrotados. A eleição é definida nos swing states, como são chamados aqueles estados que não tem uma orientação ideológica definida, e podem mudar de lado de acordo com o momento político.

O Estado da Flórida já foi considerado um swing state e é um alvo extremamente disputado. A população já elegeu Bush duas vezes e, logo depois, votou por Barack Obama. Em 2016 e 2020, Donald Trump venceu no Estado, e deve vencer outra vez em novembro deste ano.

Em 2024, seis estados levarão grande parte das atenções de Donald Trump e Joe Biden: Nevada, Georgia, Arizona, Michigan, Pensilvania e Wisconsin. Os favoritos de cada partido devem realizar comícios reiteradas vezes nestes estados. Em todas as pesquisas momentâneas, Trump lidera em cinco dos seis swing states com mais de três pontos de diferença.