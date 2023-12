Câmara dos EUA aprova abertura de processo de impeachment contra presidente Joe Biden; entenda

Foi aprovada nesta quarta-feira (13), pela Câmara dos Estados Unidos, a formalização de um inquérito de impeachment contra o presidente Joe Biden, acusado por opositores de ter lucrado com os negócios da família no exterior. O processo pedindo abertura da investigação contra o democrata, lançado em setembro pelo então presidente da Casa, o republicano Kevin McCarthy, recebeu 221 votos a favor e 212 contra. Na Câmara, a maioria dos parlamentares é do partido Republicano.

O trio de comitês que lideram a investigação já interrogou vários funcionários do Departamento de Justiça e da Receita Federal dos EUA. Eles também receberam muitos documentos e novos registros bancários, inclusive de membros da família Biden.

Para integrantes do Partido Republicano, a formalização do processo fortalece as intimações e a posição legal do inquérito. Eles alegam ainda que a medida é uma resposta à obstrução do governo em entregar os documentos solicitados.

As investigações estão concentradas nas negociações comerciais estrangeiras de Hunter Biden, tentando fazer conexões com o pai, Joe Biden.

O presidente dos Estados Unidos chamou a abertura de inquérito de impeachment de “golpe político infundado”. “Em vez de fazerem qualquer coisa para ajudar a melhorar a vida dos americanos, eles estão concentrados em me atacar com mentiras”, declarou.

“Em vez de fazerem o seu trabalho no tema urgente que precisa ser abordado, eles estão optando por perder tempo com esse golpe político infundado que até mesmo os republicanos no Congresso admitem não ser apoiado por fatos”, completou.