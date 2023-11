Presidentes da China e EUA, maiores emissores de CO2 do mundo, não devem participar da COP 28

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não participará da conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 28, que começa nesta quinta-feira (30), em Dubai, nos Emirados Árabes. De acordo com a agência de notícias AFP, um funcionário do governo confirmou que Biden não planeja viajar parar participar da cúpula dos líderes mundiais, nesta semana, e nem em uma etapa mais avançada da reunião, que termina em 12 de dezembro.

Nas agendas publicadas pela Casa Branca para Biden e a vice-presidente Kamala Harris, também não consta viagem a Dubai.

Quem também não deve comparecer ao evento é o presidente chinês Xi Jinping. Com isso, a Conferência ficará sem a participação dos líderes dos dois maiores emissores de gases do efeito estufa do mundo: China e Estados Unidos.

Cerca de 70 mil pessoas estão sendo aguardadas na COP28, incluindo líderes de diversos países, entre eles o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O papa Francisco também deve participar do evento.