Governo estadual deve enviar comitiva para Dubai para se preparar para a COP 30

A participação do Pará na COP 28, que acontece em Dubai, entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro deste ano, objetiva estudar a preparação de uma conferência climática e apresentar os principais feitos do Estado à comunidade internacional, adiantou a vice-governadora do Pará e coordenadora do Comitê da COP 30, em Belém, Hana Ghassan, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (23), que também contou com a presença do titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro O’de Almeida.

Ghassan destacou que uma comitiva de segurança e logística será enviada para Dubai para acompanhar o processo de preparação do evento, com foco no estudo de gerenciamento dos setores hoteleiro, de mobilidade urbana e alimentício, os quais são fortemente demandados em eventos de escala mundial.

Mauro O’de Almeida falou sobre as principais ações da pauta ambiental que serão apontadas nos Emirados Árabes Unidos. Segundo o titular, elas incluem a apresentação do Plano Setorial de Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas e a transição ecológica para novas economias.

“A gente vem se preparando com planos, projetos e ações estruturantes. Vamos implementar o plano de bioeconomia, para que a gente possa aumentar a capacidade de alimentação das pessoas e, sobretudo, gerar renda no contexto de uma nova economia que o mundo está precisando”, ressaltou o secretário.

Preparação para a COP 30

A coordenadora frisou que empresas de consultorias e grandes eventos foram contratadas para analisar as edições anteriores da COP e garantir a logística necessária para realizar o evento na capital paraense.

“Temos uma equipe que está dedicada e estamos incrementando esse planejamento estratégico com a implementação de várias ações concretas, como a captação de recursos para obras que são estruturantes no nosso Estado”, pontuou a vice-governadora, que afirmou que as obras no radar da gestão não miram apenas a recepção dos turistas, mas também a população paraense.

“Recursos que vão garantir que tenham um legado, não somente durante os 15 dias do evento, mas, principalmente, deixando um legado para a nossa cidade e para o Estado do Pará”, completou.

Projetos para as áreas de saneamento, infraestrutura urbana, mobilidade e conectividade terão recursos de financiamento captados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), os quais chegam a R$ 3 milhões, sendo o maior volume já liberado pelo fundo para um único contribuinte, declarou Ghassan.

As obras realizadas em Belém também terão investimentos do Governo Federal, entre elas, destacam-se a reurbanização das avenidas Doca de Souza Franco e Almirante Tamandaré.

Para a mobilidade, o Estado definiu o polígono da COP, que inclui a reestruturação de sete corredores viários para melhorar a mobilidade e o fluxo dos visitantes que irão participar da conferência.

Créditos

Já no setor econômico, foram adotadas ações de isenção do ICMS para compras de bens do ativo, ou seja, camas, televisores, colchões, etc. “Tudo que precisar ser renovado no setor de hotéis, motéis, pousadas, já estão isentos do ICMS, tanto nas compras internas, quanto nas compras interestaduais”, garantiu a porta-voz.

Outra medida citada por Ghassan é o crédito para a COP 30, criado especialmente para o Pará, que pretende alavancar o segmento de hotelaria, gerar mais empregos na região, e, sobretudo, impulsionar o turismo no Estado.

“O mais importante quanto as obras é fortalecer o turismo no nosso Estado. O segmento do turismo será, nos próximos anos, o maior gerador de empregos. Se hoje a construção civil representa a grande fatia dos empregos gerados no Estado, o turismo, no mundo todo, será um dos maiores geradores de emprego nos próximos anos, e o Estado do Pará tem a grande oportunidade de se preparar para ser um polo turístico”, concluiu Hana Ghassan.