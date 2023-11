Presidente da Fiepa debaterá desafios e oportunidades da bioeconomia na COP 28

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) estará presente na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 28), que ocorre de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Durante o evento, o presidente da Fiepa, Alex Dias Carvalho, participará como debatedor no painel "Desafios e oportunidades da bioeconomia brasileira", agendado para 4 de dezembro no estande da Confederação Nacional da Indústria, no auditório do Pavilhão do Brasil.

Carvalho destaca a importância do painel como uma oportunidade para discutir estratégias que conciliem desenvolvimento econômico, conservação ambiental e inclusão social. “Por isso, precisamos discutir novos modelos econômicos que priorizem a descarbonização dos processos produtivos para garantir a redução de gases do efeito estufa, e o fomento à bioeconomia, para que seja possível uma maior convergência entre produção, competitividade, inovação, preservação ambiental e desenvolvimento humano”, disse.

A questão da bioeconomia será central nas discussões da COP 28, e Carvalho destaca que na Amazônia, e especificamente no Pará, a bioeconomia já é uma realidade. Ele menciona exemplos como o açaí, cujas exportações aumentaram em 16.000% em uma década, e outros produtos florestais, como cacau e castanha-do-pará. O presidente da Fiepa enfatiza ainda a importância de políticas de incentivo à industrialização desses produtos naturais, promovendo a sustentabilidade e gerando empregos.

Em busca de políticas públicas e investimentos na indústria amazônica

Além do debate sobre a bioeconomia, a Fiepa utilizará sua participação na COP 28 para dialogar sobre a necessidade de políticas públicas e investimentos na indústria amazônica. Carvalho destaca o papel estratégico do Pará nesse contexto e reforça a importância da participação da indústria na construção de políticas voltadas para o desenvolvimento regional sustentável.

O painel contará ainda com a participação de representantes de outras federações de indústrias, como a Fiero e a Fiemt, além de especialistas do setor. A mediação ficará a cargo da paraense Isabela Morbach, vice-presidente do Instituto Bem da Amazônia e Cofundadora e Diretora da CCS Brasil.

A participação da Fiepa na COP 28 faz parte da agenda de ações da CNI, com presença recorde no evento, reunindo mais de 100 empresários. Pela primeira vez, a CNI terá um estande próprio no pavilhão brasileiro, destacando as iniciativas do setor industrial em direção à sustentabilidade. O estande de 100 m² será palco de debates, painéis e apresentações de empresas convidadas.